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Metallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Metallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка

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Metallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка - фото 1
Metallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка - фото 2
Metallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка - фото 3
Metallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка - фото 4
Metallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка - фото 5
Metallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка - фото 6
Metallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка - фото 7
Metallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка - фото 8
Metallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка - фото 9
Metallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка - фото 10
Metallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Metallica
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Metallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка - фото 1
  • Metallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка - фото 2
  • Metallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка - фото 3
  • Metallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка - фото 4
  • Metallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка - фото 5
  • Metallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка - фото 6
  • Metallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка - фото 7
  • Metallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка - фото 8
  • Metallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка - фото 9
  • Metallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка - фото 10
  • Metallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
6 980 руб.  9 178 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617279
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Metallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка
6 980 руб. -24%
9 178 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508507083]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Metallica
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Enter Sandman, Sad But True, Holier Than Thou, The Unforgiven, Wherever I May Roam, Don't Tread On Me, Through The Never, Nothing Else Matters, Of Wolf And Man, The God That Failed, My Friend Of Misery, The Struggle Within
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Metallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка

Вы можете не быть фанатом «Металлики», или вообще быть мало знакомы с творчеством группы, но какие-то, самые известные их композиции вы наверняка слышали. С огромной долей вероятности все они – именно с этого «Черного альбома». Вышедшая в 1991 году пластинка включила в себя сразу четыре самых известных композиции группы – из двенадцати представленных в альбоме. В год выхода альбом уверенно занял первые места чартов США и Великобритании, и с тех пор считается классикой, не покидая всевозможные рейтинги лучших метал-альбомов, где занимает явно не последние позиции.



Теги товара: Metallica

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602508507083]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Metallica
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Enter Sandman, Sad But True, Holier Than Thou, The Unforgiven, Wherever I May Roam, Don't Tread On Me, Through The Never, Nothing Else Matters, Of Wolf And Man, The God That Failed, My Friend Of Misery, The Struggle Within
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Вы можете не быть фанатом «Металлики», или вообще быть мало знакомы с творчеством группы, но какие-то, самые известные их композиции вы наверняка слышали. С огромной долей вероятности все они – именно с этого «Черного альбома». Вышедшая в 1991 году пластинка включила в себя сразу четыре самых известных композиции группы – из двенадцати представленных в альбоме. В год выхода альбом уверенно занял первые места чартов США и Великобритании, и с тех пор считается классикой, не покидая всевозможные рейтинги лучших метал-альбомов, где занимает явно не последние позиции.


Теги товара: Metallica
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Metallica - Metallica (0602508507083) виниловая пластинка - по цене 6980 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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