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Joep Beving - Liminal (0028948682836) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joep Beving - Liminal (0028948682836) виниловая пластинка

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Joep Beving - Liminal (0028948682836) виниловая пластинка - фото 1
Joep Beving - Liminal (0028948682836) виниловая пластинка - фото 2
Joep Beving - Liminal (0028948682836) виниловая пластинка - фото 3
Joep Beving - Liminal (0028948682836) виниловая пластинка - фото 4
Joep Beving - Liminal (0028948682836) виниловая пластинка - фото 5
Joep Beving - Liminal (0028948682836) виниловая пластинка - фото 6
Joep Beving - Liminal (0028948682836) виниловая пластинка - фото 7
Joep Beving - Liminal (0028948682836) виниловая пластинка - фото 8
Joep Beving - Liminal (0028948682836) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joep Beving
Альбом (сингл)
Liminal
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joep Beving - Liminal (0028948682836) виниловая пластинка - фото 1
  • Joep Beving - Liminal (0028948682836) виниловая пластинка - фото 2
  • Joep Beving - Liminal (0028948682836) виниловая пластинка - фото 3
  • Joep Beving - Liminal (0028948682836) виниловая пластинка - фото 4
  • Joep Beving - Liminal (0028948682836) виниловая пластинка - фото 5
  • Joep Beving - Liminal (0028948682836) виниловая пластинка - фото 6
  • Joep Beving - Liminal (0028948682836) виниловая пластинка - фото 7
  • Joep Beving - Liminal (0028948682836) виниловая пластинка - фото 8
  • Joep Beving - Liminal (0028948682836) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 340 руб. 
Начислим 250 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734665
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Joep Beving - Liminal (0028948682836) виниловая пластинка
7 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0028948682836]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joep Beving
Альбом (сингл)
Liminal
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Through the looking-glass, Ida, We are here but to make music and dance with all the obtaining, forces, Voda, Arcadia, From where one hears the willow speak, Wild renaissance, Elysium, When humans do algorythms, Incantation in b-flat minor, Sfumato, Play, Heterotopia, Immanence, Ghostly chicken
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joep Beving - Liminal (0028948682836) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Through the looking-glass, Ida, We are here but to make music and dance with all the obtaining, forces, Voda, Arcadia, From where one hears the willow speak, Wild renaissance, Elysium, When humans do algorythms, Incantation in b-flat minor, Sfumato, Play, Heterotopia, Immanence, Ghostly chicken

Отзывы о товаре Joep Beving - Liminal (0028948682836) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0028948682836]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Joep Beving
Альбом (сингл)
Liminal
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Through the looking-glass, Ida, We are here but to make music and dance with all the obtaining, forces, Voda, Arcadia, From where one hears the willow speak, Wild renaissance, Elysium, When humans do algorythms, Incantation in b-flat minor, Sfumato, Play, Heterotopia, Immanence, Ghostly chicken
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Through the looking-glass, Ida, We are here but to make music and dance with all the obtaining, forces, Voda, Arcadia, From where one hears the willow speak, Wild renaissance, Elysium, When humans do algorythms, Incantation in b-flat minor, Sfumato, Play, Heterotopia, Immanence, Ghostly chicken
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joep Beving - Liminal (0028948682836) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 7340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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