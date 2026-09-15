Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Swallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) виниловая пластинка
МЕЛАНХОЛИЧНЫЙ ШЕДЕВР ФИНСКИХ МАСТЕРОВ ДЭТ-ДУМ-МЕТАЛЛА SWALLOW THE SUN!. Лимитированное издание нового альбома Moonflowers в бокс-сете на тройном виниле небесно-голубого цвета + 2CD.. Moonflowers - это 52-х минутный опус из восьми песен, который глубоко проникает в сердце безутешной души главного автора песен Swallow The Sun Юхи Райвио. От драматического «Enemy» и мрачного «This House Has No Home» до нежных «Moonflowers Bloom in Misery» и прекрасной «The Fight of Your Life» - Moonflowers столь же продуктивный и динамичный, сколь заверщенный и интимный. В записи участвуют вокалистка Oceans of Slumber Cammie Gilbert, Антти Хююрюнен из группы Stam1na и Trio NOX, которые исполняют переработанную классическую версию «Moonflowers» в финской церкви, которая является бонусным альбомом к некоторым из форматам грядущего альбома - это еще один повод в высшей степени уважать последний прыжок Swallow the Sun в неизведанное. Moonflowers будет доступен в виде лимитированного делюкс-издания “Blue Blood Edition” на 3LP + 2CD в художественно оформленном бокс-сете (релиз состоится 14 января следующего года), в лимитированном медиабуке на двух компакт-дисках (выйдет 19 ноября 2021 года), и в гейтфолде на 2LP + CD (также 19 ноября).
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