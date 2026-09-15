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Patricia Barber - Higher (Analogue) (0856276002404) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Patricia Barber - Higher (Analogue) (0856276002404) виниловая пластинка

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Patricia Barber - Higher (Analogue) (0856276002404) виниловая пластинка - фото 1
Patricia Barber - Higher (Analogue) (0856276002404) виниловая пластинка - фото 2
Patricia Barber - Higher (Analogue) (0856276002404) виниловая пластинка - фото 3
Patricia Barber - Higher (Analogue) (0856276002404) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Patricia Barber
Альбом (сингл)
Higher
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Patricia Barber - Higher (Analogue) (0856276002404) виниловая пластинка - фото 1
  • Patricia Barber - Higher (Analogue) (0856276002404) виниловая пластинка - фото 2
  • Patricia Barber - Higher (Analogue) (0856276002404) виниловая пластинка - фото 3
  • Patricia Barber - Higher (Analogue) (0856276002404) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 160 руб. 
Начислим 274 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664874
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Patricia Barber - Higher (Analogue) (0856276002404) виниловая пластинка
8 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dacapo
Barcode
[0856276002404]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Patricia Barber
Альбом (сингл)
Higher
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Muse, Surrender, Pallid angel, The opera song, High summer season, The albatross song, Voyager, Higher, Early autumn, In your own sweet way, Secret love, The opera song with Katherine Werbiansky
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Patricia Barber - Higher (Analogue) (0856276002404) виниловая пластинка

Полный цикл Высшие песни плюс три великих стандарта и специальный бонус-трек Оперная песня с участием известного лирического сопрано Кэтрин Вербицки. Мастеринг выполнен Скоттом Халлом на студии Masterdisk York из оригинальных DXD-файлов (32 бит / 392, 8 кГц) инженера звукозаписи Джима Андерсона. Снято на скорости 45 об/мин, чтобы передать все невероятные звуковые детали с округлым, естественным звучанием. Deluxe gatefold суперобложка и 16-страничный буклет с точечной глянцевой отделкой, новыми сессионными фотографиями, а также эссе и заметками Роберта Бэрда и творческой команды.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Patricia Barber - Higher (Analogue) (0856276002404) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Dacapo
Barcode
[0856276002404]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Patricia Barber
Альбом (сингл)
Higher
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Muse, Surrender, Pallid angel, The opera song, High summer season, The albatross song, Voyager, Higher, Early autumn, In your own sweet way, Secret love, The opera song with Katherine Werbiansky
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Дания
Описание
Полный цикл Высшие песни плюс три великих стандарта и специальный бонус-трек Оперная песня с участием известного лирического сопрано Кэтрин Вербицки. Мастеринг выполнен Скоттом Халлом на студии Masterdisk York из оригинальных DXD-файлов (32 бит / 392, 8 кГц) инженера звукозаписи Джима Андерсона. Снято на скорости 45 об/мин, чтобы передать все невероятные звуковые детали с округлым, естественным звучанием. Deluxe gatefold суперобложка и 16-страничный буклет с точечной глянцевой отделкой, новыми сессионными фотографиями, а также эссе и заметками Роберта Бэрда и творческой команды.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Patricia Barber - Higher (Analogue) (0856276002404) виниловая пластинка - стоимость товара 8160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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