Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
The Last Ship
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 810 руб.
В наличии
Код товара: 720537
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7 810 руб.
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Характеристики
Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0602478888847]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
The Last Ship
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Island Of Souls (2025), And Yet, August Winds, Practical Arrangement, Shipyard (featuring Joe Caffrey, Brian Johnson and Jo Lawry), Ship Of State (featuring Ren?e Fleming), If You Ever See Me Talking To A Sailor (featuring Frances McNamee), Language Of Birds, Dead Man’s Boots, The Night The Pugilist Learned How To Dance, What Have We Got? (featuring Jimmy Nail), The Last Ship, It’s Not The Same Moon, So To Speak (featuring Becky Unthank), What Say You, Meg?, I Love Her But She Loves Someone Else
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка
Стинг представляет новое, расширенное издание своего сольного альбома 2013 года. «The Last Ship (Expanded Edition)» включает пять совершенно новых, ранее не издававшихся записей, благодаря чему альбом теперь состоит из 24 треков. Издание на виниле. «The Last Ship» — мощный концептуальный альбом, затрагивающий глубоко личные темы: общность, дом и стойкость. Песни альбома были написаны для одноимённого мюзикла и вдохновлены им. Действие разворачивается в городе судостроителей в родном для Стинга Уолсенде на северо-востоке Англии, где жителям приходится адаптироваться к новой реальности после утраты отрасли, которая была сердцем их сообщества.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0602478888847]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Sting
Альбом (сингл)
The Last Ship
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Island Of Souls (2025), And Yet, August Winds, Practical Arrangement, Shipyard (featuring Joe Caffrey, Brian Johnson and Jo Lawry), Ship Of State (featuring Ren?e Fleming), If You Ever See Me Talking To A Sailor (featuring Frances McNamee), Language Of Birds, Dead Man’s Boots, The Night The Pugilist Learned How To Dance, What Have We Got? (featuring Jimmy Nail), The Last Ship, It’s Not The Same Moon, So To Speak (featuring Becky Unthank), What Say You, Meg?, I Love Her But She Loves Someone Else
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Стинг представляет новое, расширенное издание своего сольного альбома 2013 года. «The Last Ship (Expanded Edition)» включает пять совершенно новых, ранее не издававшихся записей, благодаря чему альбом теперь состоит из 24 треков. Издание на виниле. «The Last Ship» — мощный концептуальный альбом, затрагивающий глубоко личные темы: общность, дом и стойкость. Песни альбома были написаны для одноимённого мюзикла и вдохновлены им. Действие разворачивается в городе судостроителей в родном для Стинга Уолсенде на северо-востоке Англии, где жителям приходится адаптироваться к новой реальности после утраты отрасли, которая была сердцем их сообщества.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Sting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 7810 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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