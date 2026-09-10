Mark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Mark Knopfler
Альбом (сингл)
Privateering
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 402416
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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602537087785]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Mark Knopfler
Альбом (сингл)
Privateering
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Haul Away, Fon't Forget Your Hat, Privateering, Miss You Blues, Corned Beef City, Go, Love, Hot Or What, Yon Two Crows, Seattle, Kingdom Of God, Got To Have Something, Radio City Serenade, I Used To Could, Gator Blood, Bluebird, Dream Of The Drowned Submariner, Blood And Water, Today Is Okay, After The Beanstalk
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Mark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Redbud Tree
|A2
|Haul Away
|A3
|Don't Forget Your Hat
|A4
|Privateering
|A5
|Miss You Blues
|B1
|Corned Beef City
|B2
|Go, Love
|B3
|Hot Or What
|B4
|Yon Two Crows
|B5
|Seattle
|C1
|Kingdom Of Gold
|C2
|Got To Have Something
|C3
|Radio City Serenade
|C4
|I Used To Could
|C5
|Gator Blood
|D1
|Bluebird
|D2
|Dream Of The Drowned Submariner
|D3
|Blood And Water
|D4
|Today Is Okay
|D5
|After The Beanstalk
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602537087785]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Mark Knopfler
Альбом (сингл)
Privateering
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Haul Away, Fon't Forget Your Hat, Privateering, Miss You Blues, Corned Beef City, Go, Love, Hot Or What, Yon Two Crows, Seattle, Kingdom Of God, Got To Have Something, Radio City Serenade, I Used To Could, Gator Blood, Bluebird, Dream Of The Drowned Submariner, Blood And Water, Today Is Okay, After The Beanstalk
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Redbud Tree
|A2
|Haul Away
|A3
|Don't Forget Your Hat
|A4
|Privateering
|A5
|Miss You Blues
|B1
|Corned Beef City
|B2
|Go, Love
|B3
|Hot Or What
|B4
|Yon Two Crows
|B5
|Seattle
|C1
|Kingdom Of Gold
|C2
|Got To Have Something
|C3
|Radio City Serenade
|C4
|I Used To Could
|C5
|Gator Blood
|D1
|Bluebird
|D2
|Dream Of The Drowned Submariner
|D3
|Blood And Water
|D4
|Today Is Okay
|D5
|After The Beanstalk
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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