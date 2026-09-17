OST - The Boy And The Heron: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008093711) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара OST - The Boy And The Heron: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008093711) виниловая пластинка
Саундтрек отмеченного наградами фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» наконец выходит на виниле! «Мальчик и птица» - японский анимационный фильм студии Ghibli 2023 года, написанный и срежиссированный знаменитым Хаяо Миядзаки. Это самый дорогой фильм, когда-либо произведенный в Японии. Музыку к фильму написал давний соавтор Миядзаки Дзё Хисаиси, а известный музыкант Кенши Ёнэзу исполнил песню «Spinning Globe». Композиции Хисаиси глубоко переплетаются с произведениями Миядзаки и находят отклик у публики по всему миру благодаря своей эмоциональной глубине и прекрасным мелодиям. В настоящее время «Мальчик и птица» получил премию BAFTA за лучший анимационный фильм, премию «Золотой глобус» за лучший анимационный полнометражный фильм и премию «Оскар» за лучший анимационный фильм
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 450 руб.1863 руб. в СплитThe Smashing Pumpkins - Adore (0602537899265) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 7 450 руб.1863 руб. в СплитAlanis Morissette - Supposed Former Infatuation Junkie (06034978...
-
В наличииЦена 7 450 руб.1863 руб. в СплитGrant Green - The Latin Bit (Analogue, Tone Poet) (0602435519685...
-
В наличииЦена 7 450 руб.1863 руб. в СплитJoel Ross - Who Are You? (0602507127503) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 450 руб.1863 руб. в СплитJapan - Exorcising Ghosts (Half Speed) (0602438621354) виниловая...
-
В наличииЦена 7 450 руб.1863 руб. в СплитDavid Sylvian - Everything And Nothing (0602465048575) виниловая...
-
В наличииЦена 7 450 руб.1863 руб. в СплитThe 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Ye...
-
В наличииЦена 7 450 руб.1863 руб. в СплитAl Di Meola - Elegant Gypsy (Analogue) (0196588625817) виниловая...
-
В наличииЦена 7 450 руб.1863 руб. в СплитThe Youngbloods - Elephant Mountain (Analogue) (0196587001919) в...
-
В наличииЦена 7 450 руб.1863 руб. в СплитThe Legendary Pink Dots - So Lonely In Heaven (0782388138512) ви...
-
В наличииЦена 7 450 руб.1863 руб. в СплитBo Diddley - Bo Diddley (Analogue) (0602488372954) виниловая пла...
-
В наличииЦена 7 450 руб.1863 руб. в СплитSonny Boy Williamson - The Real Folk Blues (Analogue) (060247854...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре OST - The Boy And The Heron: Soundtrack (Joe Hisaishi) (4988008093711) виниловая пластинка