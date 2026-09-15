Yo-Yo Ma - Bach: The Six Unaccompanied Cello Suites (picture) (0196588123818) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Johann Sebastian Bach
Альбом (сингл)
The Six Unaccompanied Cello Suites
Жанр
Зарубежные композиторы
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 930 руб.
В наличии
Код товара: 659052
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7 930 руб.
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Classical
Barcode
[0196588123818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Johann Sebastian Bach
Альбом (сингл)
The Six Unaccompanied Cello Suites
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuett I & II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuett I & II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourree I & II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourree I & II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte I & II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte I & II, Gigue
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Yo-Yo Ma - Bach: The Six Unaccompanied Cello Suites (picture) (0196588123818) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuett I &amp;amp;amp;amp;amp;amp; II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuett I &amp;amp;amp;amp;amp;amp; II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourree I &amp;amp;amp;amp;amp;amp; II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourree I &amp;amp;amp;amp;amp;amp; II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte I &amp;amp;amp;amp;amp;amp; II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte I &amp;amp;amp;amp;amp;amp; II, Gigue
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Classical
Barcode
[0196588123818]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Johann Sebastian Bach
Альбом (сингл)
The Six Unaccompanied Cello Suites
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuett I & II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuett I & II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourree I & II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourree I & II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte I & II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte I & II, Gigue
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Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuett I &amp;amp;amp;amp;amp;amp; II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Menuett I &amp;amp;amp;amp;amp;amp; II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourree I &amp;amp;amp;amp;amp;amp; II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Bourree I &amp;amp;amp;amp;amp;amp; II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte I &amp;amp;amp;amp;amp;amp; II, Gigue, Prelude, Allemande, Courante, Sarabande, Gavotte I &amp;amp;amp;amp;amp;amp; II, Gigue
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Yo-Yo Ma - Bach: The Six Unaccompanied Cello Suites (picture) (0196588123818) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7930 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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