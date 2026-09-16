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Snarky Puppy - Somni (0199350770517) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Snarky Puppy - Somni (0199350770517) виниловая пластинка

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Snarky Puppy - Somni (0199350770517) виниловая пластинка - фото 1
Snarky Puppy - Somni (0199350770517) виниловая пластинка - фото 2
Snarky Puppy - Somni (0199350770517) виниловая пластинка - фото 3
Snarky Puppy - Somni (0199350770517) виниловая пластинка - фото 4
Snarky Puppy - Somni (0199350770517) виниловая пластинка - фото 5
Snarky Puppy - Somni (0199350770517) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Snarky Puppy
Альбом (сингл)
Somni
Жанр
Fusion
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Snarky Puppy - Somni (0199350770517) виниловая пластинка - фото 1
  • Snarky Puppy - Somni (0199350770517) виниловая пластинка - фото 2
  • Snarky Puppy - Somni (0199350770517) виниловая пластинка - фото 3
  • Snarky Puppy - Somni (0199350770517) виниловая пластинка - фото 4
  • Snarky Puppy - Somni (0199350770517) виниловая пластинка - фото 5
  • Snarky Puppy - Somni (0199350770517) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 160 руб. 
Начислим 274 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730377
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Snarky Puppy - Somni (0199350770517) виниловая пластинка
8 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ground Up
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ground Up
Barcode
[0199350770517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Snarky Puppy
Альбом (сингл)
Somni
Жанр
Fusion
Трек-лист
Waves Upon Waves, As You Are But Not As You Were, Chimera, Between Worlds, Recurrent, Drift, Only Here And Nowhere Else, It Stays With You
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Snarky Puppy - Somni (0199350770517) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Waves Upon Waves, As You Are But Not As You Were, Chimera, Between Worlds, Recurrent, Drift, Only Here And Nowhere Else, It Stays With You

Отзывы о товаре Snarky Puppy - Somni (0199350770517) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ground Up
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ground Up
Barcode
[0199350770517]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Snarky Puppy
Альбом (сингл)
Somni
Жанр
Fusion
Трек-лист
Waves Upon Waves, As You Are But Not As You Were, Chimera, Between Worlds, Recurrent, Drift, Only Here And Nowhere Else, It Stays With You
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Waves Upon Waves, As You Are But Not As You Were, Chimera, Between Worlds, Recurrent, Drift, Only Here And Nowhere Else, It Stays With You
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Snarky Puppy - Somni (0199350770517) виниловая пластинка - стоимость товара 8160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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