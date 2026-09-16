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Claudio Abbado - Prokofiev: Leutnant Kije-Suite, Scythian Suite (Analogue, Original Source) (0028948671274) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Claudio Abbado - Prokofiev: Leutnant Kije-Suite, Scythian Suite (Analogue, Original Source) (0028948671274) виниловая пластинка

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Claudio Abbado - Prokofiev: Leutnant Kije-Suite, Scythian Suite (Analogue, Original Source) (0028948671274) виниловая пластинка - фото 1
Claudio Abbado - Prokofiev: Leutnant Kije-Suite, Scythian Suite (Analogue, Original Source) (0028948671274) виниловая пластинка - фото 2
Claudio Abbado - Prokofiev: Leutnant Kije-Suite, Scythian Suite (Analogue, Original Source) (0028948671274) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Claudio Abbado
Альбом (сингл)
Prokofiev: Leutnant Kije-Suite, Scythian Suite
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Claudio Abbado - Prokofiev: Leutnant Kije-Suite, Scythian Suite (Analogue, Original Source) (0028948671274) виниловая пластинка - фото 1
  • Claudio Abbado - Prokofiev: Leutnant Kije-Suite, Scythian Suite (Analogue, Original Source) (0028948671274) виниловая пластинка - фото 2
  • Claudio Abbado - Prokofiev: Leutnant Kije-Suite, Scythian Suite (Analogue, Original Source) (0028948671274) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 160 руб. 
Начислим 274 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715699
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Claudio Abbado - Prokofiev: Leutnant Kije-Suite, Scythian Suite (Analogue, Original Source) (0028948671274) виниловая пластинка
8 160 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948671274]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Claudio Abbado
Альбом (сингл)
Prokofiev: Leutnant Kije-Suite, Scythian Suite
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. L'Adoration De V?l?ss Et De Ala (Allegro Feroce), II. Le Dieu Ennemi Et Le Danse Des Esprits Noirs (Allegro Sostenuto), III. La Nuit (Andantino), IV: Le D?part Glorieux De Lolly Et Le Cort?ge Du Soleil (Tempestoso – Allegro – Andante Sostenuto), I. Naissance De Kij? (Andante Assai), II. Romance (Andante – Allegretto – Andante, Come Prima), III. Noces De Kij? (Allegro Fastoso), IV. Tro?ka (Moderato – Allegro Con Brio – Moderato, Come Prima), V. Enterrement De Kij? (Andante Assai – Allegro Mode
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Original Source
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Claudio Abbado - Prokofiev: Leutnant Kije-Suite, Scythian Suite (Analogue, Original Source) (0028948671274) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I. L'Adoration De V?l?ss Et De Ala (Allegro Feroce), II. Le Dieu Ennemi Et Le Danse Des Esprits Noirs (Allegro Sostenuto), III. La Nuit (Andantino), IV: Le D?part Glorieux De Lolly Et Le Cort?ge Du Soleil (Tempestoso – Allegro – Andante Sostenuto), I. Naissance De Kij? (Andante Assai), II. Romance (Andante – Allegretto – Andante, Come Prima), III. Noces De Kij? (Allegro Fastoso), IV. Tro?ka (Moderato – Allegro Con Brio – Moderato, Come Prima), V. Enterrement De Kij? (Andante Assai – Allegro Moderato – Andante Assai)



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Claudio Abbado - Prokofiev: Leutnant Kije-Suite, Scythian Suite (Analogue, Original Source) (0028948671274) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948671274]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Claudio Abbado
Альбом (сингл)
Prokofiev: Leutnant Kije-Suite, Scythian Suite
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. L'Adoration De V?l?ss Et De Ala (Allegro Feroce), II. Le Dieu Ennemi Et Le Danse Des Esprits Noirs (Allegro Sostenuto), III. La Nuit (Andantino), IV: Le D?part Glorieux De Lolly Et Le Cort?ge Du Soleil (Tempestoso – Allegro – Andante Sostenuto), I. Naissance De Kij? (Andante Assai), II. Romance (Andante – Allegretto – Andante, Come Prima), III. Noces De Kij? (Allegro Fastoso), IV. Tro?ka (Moderato – Allegro Con Brio – Moderato, Come Prima), V. Enterrement De Kij? (Andante Assai – Allegro Mode
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Original Source
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I. L'Adoration De V?l?ss Et De Ala (Allegro Feroce), II. Le Dieu Ennemi Et Le Danse Des Esprits Noirs (Allegro Sostenuto), III. La Nuit (Andantino), IV: Le D?part Glorieux De Lolly Et Le Cort?ge Du Soleil (Tempestoso – Allegro – Andante Sostenuto), I. Naissance De Kij? (Andante Assai), II. Romance (Andante – Allegretto – Andante, Come Prima), III. Noces De Kij? (Allegro Fastoso), IV. Tro?ka (Moderato – Allegro Con Brio – Moderato, Come Prima), V. Enterrement De Kij? (Andante Assai – Allegro Moderato – Andante Assai)


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
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Отзывы


Claudio Abbado - Prokofiev: Leutnant Kije-Suite, Scythian Suite (Analogue, Original Source) (0028948671274) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8160 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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