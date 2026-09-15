Wheeler; Konitz; Holland; Frisell - Angel Song (Analogue) (0602508143038) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Wheeler; Konitz; Holland; Frisell - Angel Song (Analogue) (0602508143038) виниловая пластинка
Впервые на виниле в серии Luminessence выходит Angel Song — студийный альбом джазового трубача и композитора Кенни Уиллера при участии Ли Коница, Дэйва Холланда и Билла Фризелла, первоначально выпущенный ECM в 1997 году. Luminessence - новая серия переизданий от ECM, представляющая жемчужины обширного каталога лейбла в элегантных, высококачественных изданиях. «Призван войти в историю как классика джаза», — таков был вердикт Guardian, когда альбом был выпущен в 1997 году. Далее рецензент писал: «Композиции Уиллера и четыре лучших импровизатора мира создают продуманный сет, который стоит слушать снова и снова. Это красивая, яркая музыка». Angel Song, один из самых ярких альбомов лейбла, объединяет четырех великих импровизаторов, каждый из которых обладает уникальной творческой индивидуальностью, в интимной квартетной сессии без барабанов. Кенни Уиллер — автор девяти захватывающих лиричных камерных джазовых пьес, придающий им особенно захватывающую атмосферу, играя на флюгельгорне и трубе в выразительно-мелодичном диалоге с альт-саксофонистом Ли Коницем. Басовая основа Дэйва Холланда убедительна, как всегда, и дает Биллу Фризеллу всю свободу для гармоничной импровизации. Как и Guardian, Times говорила в 1997 году о «трогательно красивом альбоме: подвижная надежность Холланда закрепляет элегантную звучность Коница, мерцающую утонченность Фризелла и звуковую нежность самого Уиллера». Альбом впервые выпущен на виниле в рамках серии Luminessence и представлен в гейтфолде с сессионными фотографиями.
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