Top.Mail.Ru
Clan Of Xymox - Days Of Black (coloured) (4260063947698) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Clan Of Xymox - Days Of Black (coloured) (4260063947698) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Clan Of Xymox - Days Of Black (coloured) (4260063947698) виниловая пластинка - фото 1
Clan Of Xymox - Days Of Black (coloured) (4260063947698) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Clan Of Xymox
Альбом (сингл)
Days Of Black
Жанр
Post Rock
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Clan Of Xymox - Days Of Black (coloured) (4260063947698) виниловая пластинка - фото 1
  • Clan Of Xymox - Days Of Black (coloured) (4260063947698) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 040 руб. 
Начислим 270 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664990
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Clan Of Xymox - Days Of Black (coloured) (4260063947698) виниловая пластинка
8 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Trisol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Trisol
Barcode
[4260063947698]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Clan Of Xymox
Альбом (сингл)
Days Of Black
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Days Of Black, Loneliness, Vixen In Disguise, 5: AM, The Rain Will Wash Away, Set You Free, I Couldnt Save You, What Goes Around, Alone, B10 Loud And Clear, B11 Your Kiss, B12 La La Land
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Clan Of Xymox - Days Of Black (coloured) (4260063947698) виниловая пластинка

Days Of Black - студийный альбом 2017 года голландской электронной рок-группы Clan Of Xymox. Издание на оранжево-черном виниле.. Clan of Xymox, также известные как просто Xymox, - голландская электронная-рок-группа из Неймегена, образованная в 1981 году и известная как пионеры дарквэйв-музыки. Clan of Xymox состояла из трио певцов и авторов песен - Ронни Мурингса, Анки Вольберта и Питера Нутена - и добилась успеха в 1980-х годах, выпустив свои первые два альбома на 4AD, а затем издав третий и четвертый альбомы на Wing Records и записав хит-сингл в США. Их релизы 1980-х годов включали синтипоп/электронную танцевальную музыку. Группа до сих пор активна, продолжает гастролировать и выпускать пластинки с Мурингсом в качестве единственного оставшегося оригинального автора песен и певца.

Отзывы о товаре Clan Of Xymox - Days Of Black (coloured) (4260063947698) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Trisol
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Trisol
Barcode
[4260063947698]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Clan Of Xymox
Альбом (сингл)
Days Of Black
Жанр
Post Rock
Трек-лист
Days Of Black, Loneliness, Vixen In Disguise, 5: AM, The Rain Will Wash Away, Set You Free, I Couldnt Save You, What Goes Around, Alone, B10 Loud And Clear, B11 Your Kiss, B12 La La Land
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Days Of Black - студийный альбом 2017 года голландской электронной рок-группы Clan Of Xymox. Издание на оранжево-черном виниле.. Clan of Xymox, также известные как просто Xymox, - голландская электронная-рок-группа из Неймегена, образованная в 1981 году и известная как пионеры дарквэйв-музыки. Clan of Xymox состояла из трио певцов и авторов песен - Ронни Мурингса, Анки Вольберта и Питера Нутена - и добилась успеха в 1980-х годах, выпустив свои первые два альбома на 4AD, а затем издав третий и четвертый альбомы на Wing Records и записав хит-сингл в США. Их релизы 1980-х годов включали синтипоп/электронную танцевальную музыку. Группа до сих пор активна, продолжает гастролировать и выпускать пластинки с Мурингсом в качестве единственного оставшегося оригинального автора песен и певца.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Clan Of Xymox - Days Of Black (coloured) (4260063947698) виниловая пластинка - по цене 8040 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...