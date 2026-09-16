My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge - deluxe (coloured) (0093624838906) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THREE CHEERS FOR SWEET REVENGE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 160 руб.
В наличии
Код товара: 711532
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 160 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0093624838906]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THREE CHEERS FOR SWEET REVENGE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Helena, Give 'Em Hell, Kid, To The End, You Know What They Do To Guys Like Us In Prison, I'm Not Okay (I Promise), The Ghost Of You, The Jetset Life Is Gonna Kill You, Interlude, Thank You For The Venom, Hang 'Em High, It's Not A Fashion Statement, It's A Deathwish, Cemetery Drive, I Never Told You What I Do For A Living, I'm Not Okay (I Promise), Helena, The Ghost Of You, You Know What They Do To Guys Like Us In Prison
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge - deluxe (coloured) (0093624838906) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Helena, Give 'Em Hell, Kid, To The End, You Know What They Do To Guys Like Us In Prison, I'm Not Okay (I Promise), The Ghost Of You, The Jetset Life Is Gonna Kill You, Interlude, Thank You For The Venom, Hang 'Em High, It's Not A Fashion Statement, It's A Deathwish, Cemetery Drive, I Never Told You What I Do For A Living, I'm Not Okay (I Promise), Helena, The Ghost Of You, You Know What They Do To Guys Like Us In Prison
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 780 руб.1945 руб. в СплитSwallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) винилов...
-
В наличииЦена 7 800 руб.1950 руб. в СплитMark Knopfler - Privateering (0602537087785) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 810 руб.1953 руб. в СплитJanelle Monae - The Electric Lady (coloured) (0075678623264) вин...
-
В наличииЦена 7 810 руб.1953 руб. в СплитRammstein - Rosenrot (0602527296753) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 810 руб.1953 руб. в СплитTom Petty - Long After Dark - deluxe (0602465854954) виниловая п...
-
В наличииЦена 7 810 руб.1953 руб. в СплитThe Roots - Do You Want More?!!!??! - deluxe (0602507439118) вин...
-
В наличииЦена 7 810 руб.1953 руб. в СплитSting - The Last Ship (0602478888847) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 810 руб.1953 руб. в СплитOST - Laputa Castle In The Sky: Image Album (Joe Hisaishi) (4988...
-
В наличииЦена 7 810 руб.1953 руб. в СплитOST - The Boy And The Heron: Soundtrack (Joe Hisaishi) (49880080...
-
В наличииЦена 7 820 руб.1955 руб. в СплитMelody Gardot - The Essential (0602465581058) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитBruce Springsteen - We Shall Overcome (0828768343913) виниловая ...
-
В наличииЦена 7 930 руб.1983 руб. в СплитYo-Yo Ma - Bach: The Six Unaccompanied Cello Suites (picture) (0...
Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0093624838906]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
My Chemical Romance
Альбом (сингл)
THREE CHEERS FOR SWEET REVENGE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Helena, Give 'Em Hell, Kid, To The End, You Know What They Do To Guys Like Us In Prison, I'm Not Okay (I Promise), The Ghost Of You, The Jetset Life Is Gonna Kill You, Interlude, Thank You For The Venom, Hang 'Em High, It's Not A Fashion Statement, It's A Deathwish, Cemetery Drive, I Never Told You What I Do For A Living, I'm Not Okay (I Promise), Helena, The Ghost Of You, You Know What They Do To Guys Like Us In Prison
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Helena, Give 'Em Hell, Kid, To The End, You Know What They Do To Guys Like Us In Prison, I'm Not Okay (I Promise), The Ghost Of You, The Jetset Life Is Gonna Kill You, Interlude, Thank You For The Venom, Hang 'Em High, It's Not A Fashion Statement, It's A Deathwish, Cemetery Drive, I Never Told You What I Do For A Living, I'm Not Okay (I Promise), Helena, The Ghost Of You, You Know What They Do To Guys Like Us In Prison
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge - deluxe (coloured) (0093624838906) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 8160 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре My Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge - deluxe (coloured) (0093624838906) виниловая пластинка