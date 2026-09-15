Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella & Louis Again (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435971988) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Fitzerald Ella
Альбом (сингл)
Ella & Louis Again (Acoustic Sounds)
Жанр
Swing
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб.
В наличии
Код товара: 617140
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435971988]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Fitzerald Ella
Альбом (сингл)
Ella & Louis Again (Acoustic Sounds)
Жанр
Swing
Трек-лист
Dont Be That Way, Makin Whoopee, They All Laughed, Comes Love, Autumn In New York, Lets Do It (Lets Fall In Love), Stompin At The Savoy, I Wont Dance, Gee Baby Aint I Good To You, Lets Call The Whole Thing Off, These Foolish Things (Remind Me Of You), Ive Got My Love To Keep Me Warm, Willow Weep For Me, Im Puttin All My Eggs In One Basket, A Fine Romance, Ill Wind, Love Is Here To Stay, I Get A Kick Out Of You, Learnin The Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella & Louis Again (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435971988) виниловая пластинка
Ella and Louis Again — десятый студийный альбом певицы Эллы Фицджеральд и джазового трубача Луи Армстронга, был выпущен на лейбле Verve Records под студийным номером MGV 4006-2. Пластинка является плодом повторного сотрудничества Фицджеральд и Армстронга, в 1956 году они уже выпускали совместный альбом Ella and Loui.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435971988]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Fitzerald Ella
Альбом (сингл)
Ella & Louis Again (Acoustic Sounds)
Жанр
Swing
Трек-лист
Dont Be That Way, Makin Whoopee, They All Laughed, Comes Love, Autumn In New York, Lets Do It (Lets Fall In Love), Stompin At The Savoy, I Wont Dance, Gee Baby Aint I Good To You, Lets Call The Whole Thing Off, These Foolish Things (Remind Me Of You), Ive Got My Love To Keep Me Warm, Willow Weep For Me, Im Puttin All My Eggs In One Basket, A Fine Romance, Ill Wind, Love Is Here To Stay, I Get A Kick Out Of You, Learnin The Blues
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Ella and Louis Again — десятый студийный альбом певицы Эллы Фицджеральд и джазового трубача Луи Армстронга, был выпущен на лейбле Verve Records под студийным номером MGV 4006-2. Пластинка является плодом повторного сотрудничества Фицджеральд и Армстронга, в 1956 году они уже выпускали совместный альбом Ella and Loui.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Ella Fitzgerald; Louis Armstrong - Ella & Louis Again (Analogue, Acoustic Sounds) (0602435971988) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 8400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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