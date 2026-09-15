Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка
Загадочный, провокационный и предвосхищающий альбом, записанный в 2010 году и заархивированный в Prince’s Legendary Vault, будет выпущен 30 июля. Делюксовое издание включает студийный альбом с 12 треками и полностью ранее неиздававшееся концертное видео (Blu-Ray) Prince and the New Power Generation с его выступления «21 Nite Stand» в Лос-Анджелесе. Prince Estate и Legacy Recordings, подразделение Sony Music Entertainment, имеют честь объявить о выпуске 30 июля загадочного альбома Принса "Welcome 2 America" - мощного творческого заявления, в котором задокументированы заботы, надежды и видения Принса в отношении меняющегося общества, прозорливо предвещая эпоху политического раскола, дезинформации и возобновления борьбы за расовую справедливость. Вскоре после завершения альбома "Welcome 2 America" Принс отправился в уникальное турне с одноименным названием, которое включало несколько выступлений в нескольких городах США, завершившихся историческим «21 Nite Stand» в The Forum в Инглвуде, Калифорния. Делюкс-издание "Welcome 2 America" включает в себя полный студийный альбом на компакт-диске и черном виниле (в сопровождении цифровой загрузки в высоком разрешении), а также никогда ранее не публиковавшееся полное концертное видео шоу Принса 28 апреля 2011 года в The Forum, предствленное в формате 1080p HD со стереозвуком, объемным звуком 5.1 и звуком Dolby Atmos. На всех виниловых изданиях с трех сторон будет музыка, а с четвертой - коллекционная гравировка.Также альбом будет выпущен на CD и двойном виниле в гейтфолде.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 040 руб.2010 руб. в СплитWheeler; Konitz; Holland; Frisell - Angel Song (Analogue) (06025...
-
В наличииЦена 8 040 руб.2010 руб. в СплитSwans - Birthing (5400863182212) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 8 040 руб.2010 руб. в СплитClan Of Xymox - Days Of Black (coloured) (4260063947698) винилов...
-
В наличииЦена 8 160 руб.2040 руб. в СплитMy Chemical Romance - Three Cheers For Sweet Revenge - deluxe (c...
-
В наличииЦена 8 160 руб.2040 руб. в СплитPatricia Barber - Higher (Analogue) (0856276002404) виниловая пл...
-
В наличииЦена 8 160 руб.2040 руб. в СплитClaudio Abbado - Prokofiev: Leutnant Kije-Suite, Scythian Suite ...
-
В наличииЦена 8 160 руб.2040 руб. в СплитEmil Gilels - Grieg: Lyric Pieces (Analogue, Original Source) (0...
-
В наличииЦена 8 160 руб.2040 руб. в СплитSnarky Puppy - Somni (0199350770517) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 8 160 руб.2040 руб. в СплитColin Stetson - The Love It Took To Leave You (0615764007273) ви...
-
В наличииЦена 8 280 руб.2070 руб. в СплитOasis - Familiar To Millions (25Th Anniversary) (5051961005059) ...
-
В наличииЦена 8 280 руб.2070 руб. в СплитCarlo Maria Giulini - Mozart: Don Giovanni (Box) (0190296729270)...
-
В наличииЦена 8 280 руб.2070 руб. в СплитDaniel Barenboim - Messiaen: Quatuor Pour La Fin Du Temps (Analo...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Соул, Limited Edition
Отзывы о товаре Prince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пластинка