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Iron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Iron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) виниловая пластинка

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Iron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) виниловая пластинка - фото 1
Iron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) виниловая пластинка - фото 2
Iron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) виниловая пластинка - фото 3
Iron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) виниловая пластинка - фото 4
Iron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) виниловая пластинка - фото 5
Iron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) виниловая пластинка - фото 6
Iron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) виниловая пластинка - фото 7
Iron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) виниловая пластинка - фото 8
Iron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
SOMEWHERE IN TIME
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Iron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) виниловая пластинка - фото 1
  • Iron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) виниловая пластинка - фото 2
  • Iron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) виниловая пластинка - фото 3
  • Iron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) виниловая пластинка - фото 4
  • Iron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) виниловая пластинка - фото 5
  • Iron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) виниловая пластинка - фото 6
  • Iron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) виниловая пластинка - фото 7
  • Iron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) виниловая пластинка - фото 8
  • Iron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 695774
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Iron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) виниловая пластинка
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732404930]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
SOMEWHERE IN TIME
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Caught Somewhere In Time, Wasted Years, Sea Of Madness, Heaven Can Wait, The Loneliness Of The Long Distance Runner Stranger In A Strange Land, Deja-Vu, Alexander The Great
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
3D Lenticular Print
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Iron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) виниловая пластинка

Ремастированное переиздание на цветном виниле шестого студийного альбома Somewhere in Time культовой хэви-метал-группы Iron Maiden, изданного первоначально в 1986 году. Лимитированное издание на желтом виниле включает эксклюзивный 3D Future Past World Tour Lenticular Print.. Somewhere in Time записывался сразу в двух студиях: Compass Point Studios в Нассау и в Wisseloord Studios в Нидерландах, а смикширован в Electric Lady Studios в Нью-Йорке. Это сделало альбом очень дорогостоящим, самым дорогим в истории группы. При оформлении обложки и написании заглавной песни использовалась тематика Времени и проблемы выживания в жестоком мире. В альбоме прослеживается некоторое изменение стиля, впервые появляются клавишные инструменты и гитарные синтезаторы. Это было характерно для того периода времени: практически все рок-группы, играющие тяжёлую музыку, не миновали увлечения этими инструментами. Somewhere in Time стал третьей пластинкой группы, над записью которого работал «классический» состав: (Брюс Дикинсон — вокал, Стив Харрис — бас-гитара, Дейв Мюррей — гитара, Эдриан Смит — гитара, Нико МакБрэйн — ударные).



Теги товара: Iron Maiden, Limited Edition

Отзывы о товаре Iron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Parlophone
Barcode
[5021732404930]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Iron Maiden
Альбом (сингл)
SOMEWHERE IN TIME
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Caught Somewhere In Time, Wasted Years, Sea Of Madness, Heaven Can Wait, The Loneliness Of The Long Distance Runner Stranger In A Strange Land, Deja-Vu, Alexander The Great
Развернуть
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
3D Lenticular Print
Страна производитель
Великобритания
Описание
Ремастированное переиздание на цветном виниле шестого студийного альбома Somewhere in Time культовой хэви-метал-группы Iron Maiden, изданного первоначально в 1986 году. Лимитированное издание на желтом виниле включает эксклюзивный 3D Future Past World Tour Lenticular Print.. Somewhere in Time записывался сразу в двух студиях: Compass Point Studios в Нассау и в Wisseloord Studios в Нидерландах, а смикширован в Electric Lady Studios в Нью-Йорке. Это сделало альбом очень дорогостоящим, самым дорогим в истории группы. При оформлении обложки и написании заглавной песни использовалась тематика Времени и проблемы выживания в жестоком мире. В альбоме прослеживается некоторое изменение стиля, впервые появляются клавишные инструменты и гитарные синтезаторы. Это было характерно для того периода времени: практически все рок-группы, играющие тяжёлую музыку, не миновали увлечения этими инструментами. Somewhere in Time стал третьей пластинкой группы, над записью которого работал «классический» состав: (Брюс Дикинсон — вокал, Стив Харрис — бас-гитара, Дейв Мюррей — гитара, Эдриан Смит — гитара, Нико МакБрэйн — ударные).


Теги товара: Iron Maiden, Limited Edition
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Отзывы


Iron Maiden - Somewhere In Time (Yellow) (5021732404930) виниловая пластинка - купить по цене 8400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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