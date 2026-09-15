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Frank Sinatra - Watertown (0602445338474) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Frank Sinatra - Watertown (0602445338474) виниловая пластинка

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Frank Sinatra - Watertown (0602445338474) виниловая пластинка - фото 2
Frank Sinatra - Watertown (0602445338474) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Watertown
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Frank Sinatra - Watertown (0602445338474) виниловая пластинка - фото 1
  • Frank Sinatra - Watertown (0602445338474) виниловая пластинка - фото 2
  • Frank Sinatra - Watertown (0602445338474) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642904
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Frank Sinatra - Watertown (0602445338474) виниловая пластинка
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602445338474]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Watertown
Жанр
Jazz
Трек-лист
Watertown, Goodbye (She Quiety Says), For A While, Michael & Peter, In Love (Anyway), Elizabeth, What A Funny Girl (You Used To Be), What's Now Is Now, She Says, The Train
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Frank Sinatra - Watertown (0602445338474) виниловая пластинка

Концептуальный альбом Фрэнка Синатры 1969 года. В серии монологов рассказчик повествует о своей семейной драме: жена оставила его ради блеска большого города. Имя Фрэнка Синатры навсегда вписано в историю американской музыки. Исполнитель шлягеров 20 века, Синатра имел богатый музыкальный диапазон и выступал с лучшими музыкантами своего времени. Выступления с Джоном Колтрэйном, Дином Мартином, Дюком Элингтоном и другими столпами эпохи, а также несравненные вокальные данные позволяют альбомам Синатры активно продаваться и сегодня, а его песни для многих стали любимыми и родными.

Отзывы о товаре Frank Sinatra - Watertown (0602445338474) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602445338474]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Frank Sinatra
Альбом (сингл)
Watertown
Жанр
Jazz
Трек-лист
Watertown, Goodbye (She Quiety Says), For A While, Michael & Peter, In Love (Anyway), Elizabeth, What A Funny Girl (You Used To Be), What's Now Is Now, She Says, The Train
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Концептуальный альбом Фрэнка Синатры 1969 года. В серии монологов рассказчик повествует о своей семейной драме: жена оставила его ради блеска большого города. Имя Фрэнка Синатры навсегда вписано в историю американской музыки. Исполнитель шлягеров 20 века, Синатра имел богатый музыкальный диапазон и выступал с лучшими музыкантами своего времени. Выступления с Джоном Колтрэйном, Дином Мартином, Дюком Элингтоном и другими столпами эпохи, а также несравненные вокальные данные позволяют альбомам Синатры активно продаваться и сегодня, а его песни для многих стали любимыми и родными.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Frank Sinatra - Watertown (0602445338474) виниловая пластинка - купить по цене 8400 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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