Crippled Black Phoenix - Sceaduhelm (coloured) (0822603020502) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Crippled Black Phoenix
Альбом (сингл)
Sceaduhelm
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 040 руб.
В наличии
Код товара: 749749
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8 040 руб.
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Характеристики
Бренд
SEASON OF MIST
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Season Of Mist
Barcode
[0822603020502]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Crippled Black Phoenix
Альбом (сингл)
Sceaduhelm
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
One Man Wall Of Death, Ravenettes, Things Start Falling Apart, No Epitaph / The Precipice, The Void, Hollow's End, Dropout, Vampire Grave, Colder And Colder, Under The Eye, Tired To The Bone, Beautiful Destroyer
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Crippled Black Phoenix - Sceaduhelm (coloured) (0822603020502) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One Man Wall Of Death, Ravenettes, Things Start Falling Apart, No Epitaph / The Precipice, The Void, Hollow's End, Dropout, Vampire Grave, Colder And Colder, Under The Eye, Tired To The Bone, Beautiful Destroyer
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
SEASON OF MIST
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Season Of Mist
Barcode
[0822603020502]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Crippled Black Phoenix
Альбом (сингл)
Sceaduhelm
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
One Man Wall Of Death, Ravenettes, Things Start Falling Apart, No Epitaph / The Precipice, The Void, Hollow's End, Dropout, Vampire Grave, Colder And Colder, Under The Eye, Tired To The Bone, Beautiful Destroyer
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One Man Wall Of Death, Ravenettes, Things Start Falling Apart, No Epitaph / The Precipice, The Void, Hollow's End, Dropout, Vampire Grave, Colder And Colder, Under The Eye, Tired To The Bone, Beautiful Destroyer
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Crippled Black Phoenix - Sceaduhelm (coloured) (0822603020502) виниловая пластинка - купить по цене 8040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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