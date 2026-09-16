Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Pink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (0198028767118) виниловая пластинка
Wish You Were Here 50 предлагает поклонникам новую захватывающую перспективу на один из самых знаковых и любимых альбомов Pink Floyd. Юбилейное издание к 50-летию включает в себя оригинальный альбом, а также два диска студийных раритетов с альтернативными версиями и неизданными демо, представляющими восьмой студийный альбом Pink Floyd в совершенно новом свете, способным покорить при каждом прослушивании. С такими треками, как Shine On You Crazy Diamond, гипнотический Welcome To The Machine, резкий Have a Cigar и незабываемый заглавный трек Wish You Were Here, этот альбом, несомненно, является одним из самых важных релизов в истории популярной музыки. Темы отсутствия, изоляции, преходящести и критики лицемерия музыкальной индустрии воплощены в культовой обложке альбома. Спустя 50 лет после выхода Wish You Were Here по-прежнему звучит с силой и актуальностью. Это специальное издание позволяет поклонникам впервые углубиться в ключевой момент в истории Pink Floyd.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
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Теги товара: Pink Floyd, Progressive Rock
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