Funkadelic - Free Your Mind...And Your Ass Will Follow (0711574978717) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Funkadelic
Альбом (сингл)
Free Your Mind...And Your Ass Will Follow
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 040 руб.
В наличии
Код товара: 749772
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 040 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Westbound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Westbound
Barcode
[0711574978717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Funkadelic
Альбом (сингл)
Free Your Mind...And Your Ass Will Follow
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Free Your Mind and Your Ass Will Follow, Friday Night, August 14th, Funky Dollar Bill, I Wanna Know If It's Good to You?, Some More, Eulogy and Light
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Funkadelic - Free Your Mind...And Your Ass Will Follow (0711574978717) виниловая пластинка
«Free Your Mind. and Your Ass Will Follow» — второй студийный альбом американской фанк-рок-группы Funkadelic, выпущенный в 1970 году. Считается классикой психоделического фанка. Лимитированное издание на двойном виниле, 45 об/мин. Альбом демонстрирует совершенствование авторского мастерства группы, оставляя при этом достаточно места для экспериментальных джемов. Он ознаменовал официальный дебют легендарного клавишника Берни Уоррелла и достиг 92-го места в поп-чартах Billboard.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 690 руб.1923 руб. в СплитOutkast - Atliens - deluxe (0194398820415) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 690 руб.1923 руб. в СплитPink Floyd - Wish You Were Here (50th Anniversary) (019802876711...
-
В наличииЦена 7 690 руб.1923 руб. в СплитMarillion - Holidays In Eden (Box) (0190296609190) виниловая пла...
-
В наличииЦена 7 690 руб.1923 руб. в СплитThe Beatles - Past Masters (5099969943515) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 690 руб.1923 руб. в СплитFrank Zappa - Zappa In New York (0824302385616) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 7 690 руб.1923 руб. в СплитAnders Eby - Baroque Music From The Duben Collection (Analogue) ...
-
В наличииЦена 7 690 руб.1923 руб. в СплитSimon & Garfunkel - Bridge Over Troubled Water (Analogue, Origin...
-
В наличииЦена 7 690 руб.1923 руб. в СплитJerome Sabbagh - Vintage (Audiophile Edition) (0016728169813) ви...
-
В наличииЦена 7 700 руб.1925 руб. в СплитAlphaville - Eternally Yours (0885470027166) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 700 руб.1925 руб. в СплитYes - Roosevelt Stadium, 1976 (0081227804046) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 7 700 руб.1925 руб. в Сплит4029759149002, Yes, Songs From Tsongas виниловая пластинка
-
В наличииЦена 7 780 руб.1945 руб. в СплитSwallow The Sun - Moonflowers (coloured) (0194399306116) винилов...
Бренд
Westbound
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Westbound
Barcode
[0711574978717]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Funkadelic
Альбом (сингл)
Free Your Mind...And Your Ass Will Follow
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Free Your Mind and Your Ass Will Follow, Friday Night, August 14th, Funky Dollar Bill, I Wanna Know If It's Good to You?, Some More, Eulogy and Light
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
«Free Your Mind. and Your Ass Will Follow» — второй студийный альбом американской фанк-рок-группы Funkadelic, выпущенный в 1970 году. Считается классикой психоделического фанка. Лимитированное издание на двойном виниле, 45 об/мин. Альбом демонстрирует совершенствование авторского мастерства группы, оставляя при этом достаточно места для экспериментальных джемов. Он ознаменовал официальный дебют легендарного клавишника Берни Уоррелла и достиг 92-го места в поп-чартах Billboard.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Funkadelic - Free Your Mind...And Your Ass Will Follow (0711574978717) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 8040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Funkadelic - Free Your Mind...And Your Ass Will Follow (0711574978717) виниловая пластинка