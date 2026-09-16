OST - Aquaman (Rupert Gregson-Williams) (0810041484857) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Aquaman
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб.
В наличии
Код товара: 707111
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8 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Mondo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mondo Music
Barcode
[0810041484857]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Aquaman
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Everything I Need (Film Version), Arthur, Kingdom Of Atlantis, It Wasn’t Meant To Be, Atlantean Soldiers, Ocean To Ocean, Trench Engaged (From Kingdom Of The Trench), Mera Montage, What Does That Even Meanx, The Legend Of Atlan, Swimming Lessons, The Black Manta, What Could Be Greater Than A Kingx, Permission To Come Aboard, Suited And Booted, Between Land And Sea, He Commands The Sea, Map In A Bottle, The Ring of Fire, Reunited, Everything I Need, Home Invasion, Saving Pops, Ahab Waves, Ask the
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Aquaman (Rupert Gregson-Williams) (0810041484857) виниловая пластинка
Саундтрек Руперта Грегсона-Уильямса к отмеченной многочисленными наградами экранизации комиксов «Аквамен» (2018), снятой Джеймсом Ваном. Deluxe издание на виниле с бонус-треками. Фэнтезийный фильм с Николь Кидман, Дольфом Лундгреном и Уильямом Дефо в главных ролях, с завораживающими визуальными эффектами вошел в шорт-лист премии «Оскар» 2019 года. Deluxe Edition выпущен на тройном виниле 180 г, на виниле также содержится 3 дополнительных бонусных трека и ремикса, включая песни «Everything I Need» Скайлар Грей и «Ocean To Ocean» Питбуля при участии Рии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Mondo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Mondo Music
Barcode
[0810041484857]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Aquaman
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Everything I Need (Film Version), Arthur, Kingdom Of Atlantis, It Wasn’t Meant To Be, Atlantean Soldiers, Ocean To Ocean, Trench Engaged (From Kingdom Of The Trench), Mera Montage, What Does That Even Meanx, The Legend Of Atlan, Swimming Lessons, The Black Manta, What Could Be Greater Than A Kingx, Permission To Come Aboard, Suited And Booted, Between Land And Sea, He Commands The Sea, Map In A Bottle, The Ring of Fire, Reunited, Everything I Need, Home Invasion, Saving Pops, Ahab Waves, Ask the
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Саундтрек Руперта Грегсона-Уильямса к отмеченной многочисленными наградами экранизации комиксов «Аквамен» (2018), снятой Джеймсом Ваном. Deluxe издание на виниле с бонус-треками. Фэнтезийный фильм с Николь Кидман, Дольфом Лундгреном и Уильямом Дефо в главных ролях, с завораживающими визуальными эффектами вошел в шорт-лист премии «Оскар» 2019 года. Deluxe Edition выпущен на тройном виниле 180 г, на виниле также содержится 3 дополнительных бонусных трека и ремикса, включая песни «Everything I Need» Скайлар Грей и «Ocean To Ocean» Питбуля при участии Рии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Кинематограф
OST - Aquaman (Rupert Gregson-Williams) (0810041484857) виниловая пластинка - по цене 8400 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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