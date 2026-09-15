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OST - Strange Behavior (Tangerine Dream) (0643157450702) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Strange Behavior (Tangerine Dream) (0643157450702) виниловая пластинка

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OST - Strange Behavior (Tangerine Dream) (0643157450702) виниловая пластинка - фото 1
OST - Strange Behavior (Tangerine Dream) (0643157450702) виниловая пластинка - фото 2
OST - Strange Behavior (Tangerine Dream) (0643157450702) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Filmmusik: Strange Behavior
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Strange Behavior (Tangerine Dream) (0643157450702) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Strange Behavior (Tangerine Dream) (0643157450702) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Strange Behavior (Tangerine Dream) (0643157450702) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 400 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 629767
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Strange Behavior (Tangerine Dream) (0643157450702) виниловая пластинка
8 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Terror Vision
Barcode
[0643157450702]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Filmmusik: Strange Behavior
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Strange Behavior (Tangerine Dream) (0643157450702) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Opening Credit, Murder In The Kitchen, Driving The Car, Tension In The Classroom, Music Box, Horror In The Mud, Laboratory Theme, Danger In The Corridor, Romance Theme, Horror In The Bathroom, Experiments In Tension, Drama On The Television, Tension In The Take-Away, Tension In The Graveyard, Dads Story Time, Tension At College, Pete Goes In For The Kill, Tension In The Laboratory, Kill The Professor, Cleaning Up Theme, Wedding Theme

Отзывы о товаре OST - Strange Behavior (Tangerine Dream) (0643157450702) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Terror Vision
Barcode
[0643157450702]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Tangerine Dream
Альбом (сингл)
Filmmusik: Strange Behavior
Жанр
Ambient. IDM. Experimental
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Opening Credit, Murder In The Kitchen, Driving The Car, Tension In The Classroom, Music Box, Horror In The Mud, Laboratory Theme, Danger In The Corridor, Romance Theme, Horror In The Bathroom, Experiments In Tension, Drama On The Television, Tension In The Take-Away, Tension In The Graveyard, Dads Story Time, Tension At College, Pete Goes In For The Kill, Tension In The Laboratory, Kill The Professor, Cleaning Up Theme, Wedding Theme
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Strange Behavior (Tangerine Dream) (0643157450702) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8400 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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