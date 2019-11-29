The Pretenders - UK Singles 1979 -1981 (V7) (Box) (0603497850136) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
29.11.2019
Исполнитель
The Pretenders
Альбом (сингл)
UK SINGLES 1979-1981
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 490 руб.
В наличии
Код товара: 388001
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497850136]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
29.11.2019
Исполнитель
The Pretenders
Альбом (сингл)
UK SINGLES 1979-1981
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Pretenders - UK Singles 1979 -1981 (V7) (Box) (0603497850136) виниловая пластинка
Track List
|A
|Stop Your Sobbing
|B
|The Wait
|C
|Kid
|D
|Tattooed Love Boys
|E
|Brass In Pocket
|F1
|Swinging London
|F2
|Nervous But Shy
|G
|Talk Of The Town
|H
|Cuban Slide
|I
|Message of Love
|J
|Porcelain
|K1
|What You Gonna Do About It?
|K2
|Stop Your Sobbin' (Original Pretenders Demo Version)
|L
|Day After Day
|M
|In The Sticks
|N
|I Go To Sleep
|O1
|The English Roses (Live)
|O2
|Louie, Louie (Live)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, New Wave
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
8 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0603497850136]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
29.11.2019
Исполнитель
The Pretenders
Альбом (сингл)
UK SINGLES 1979-1981
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Track List
|A
|Stop Your Sobbing
|B
|The Wait
|C
|Kid
|D
|Tattooed Love Boys
|E
|Brass In Pocket
|F1
|Swinging London
|F2
|Nervous But Shy
|G
|Talk Of The Town
|H
|Cuban Slide
|I
|Message of Love
|J
|Porcelain
|K1
|What You Gonna Do About It?
|K2
|Stop Your Sobbin' (Original Pretenders Demo Version)
|L
|Day After Day
|M
|In The Sticks
|N
|I Go To Sleep
|O1
|The English Roses (Live)
|O2
|Louie, Louie (Live)
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, New Wave
The Pretenders - UK Singles 1979 -1981 (V7) (Box) (0603497850136) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 8490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре The Pretenders - UK Singles 1979 -1981 (V7) (Box) (0603497850136) виниловая пластинка