Top.Mail.Ru
Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 1
Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 2
Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 3
Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 4
Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 5
Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 6
Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 7
Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 8
Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 9
Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 10
Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 11
Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 12
Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 13
Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 14
Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 15
Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
Live At Glam Slam
Жанр
Funk
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 1
  • Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 2
  • Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 3
  • Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 4
  • Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 5
  • Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 6
  • Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 7
  • Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 8
  • Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 9
  • Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 10
  • Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 11
  • Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 12
  • Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 13
  • Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 14
  • Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 15
  • Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
8 590 руб.  10 687 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707696
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка
8 590 руб. -20%
10 687 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NPG Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NPG Records
Barcode
[0081227811532]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
Live At Glam Slam
Жанр
Funk
Трек-лист
Thunder, Daddy Pop, Diamonds And Pearls, Willing And Able, Jughead, The Sacrifice Of Victor, Nothing Compares 2 U, Thieves In The Temple, Sexy M.F, Insatiable, Cream / Well Done / I Want U / In The Socket (Medley), 1999 / Baby Im A Star / Push (Medley)
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка

Выделенный из номинированного на премию «Грэмми» суперделюкс-издания Diamonds And Pearls в качестве отдельного произведения и впервые эксклюзивно выпущенный ко Дню музыкального магазина, этот комплект из трех виниловых пластинок включает в себя полное концертное выступление Принса и The NPG, анонсирующее турне Diamonds And Pearls в небольшом миннеаполисском клубе Принса Glam Slam в январе 1992 года. Сведенный с 24-трековой мастер-версии, альбом длится чуть более 100 минут энергичного, насыщенного грувом великолепия под руководством единственного и неповторимого Принса, запечатлевшего чистую радость и чувство бесконечных возможностей, которые стали отличительной чертой этой эпохи.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NPG Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NPG Records
Barcode
[0081227811532]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
Live At Glam Slam
Жанр
Funk
Трек-лист
Thunder, Daddy Pop, Diamonds And Pearls, Willing And Able, Jughead, The Sacrifice Of Victor, Nothing Compares 2 U, Thieves In The Temple, Sexy M.F, Insatiable, Cream / Well Done / I Want U / In The Socket (Medley), 1999 / Baby Im A Star / Push (Medley)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Выделенный из номинированного на премию «Грэмми» суперделюкс-издания Diamonds And Pearls в качестве отдельного произведения и впервые эксклюзивно выпущенный ко Дню музыкального магазина, этот комплект из трех виниловых пластинок включает в себя полное концертное выступление Принса и The NPG, анонсирующее турне Diamonds And Pearls в небольшом миннеаполисском клубе Принса Glam Slam в январе 1992 года. Сведенный с 24-трековой мастер-версии, альбом длится чуть более 100 минут энергичного, насыщенного грувом великолепия под руководством единственного и неповторимого Принса, запечатлевшего чистую радость и чувство бесконечных возможностей, которые стали отличительной чертой этой эпохи.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 8590 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...