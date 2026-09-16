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Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка

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Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка - фото 1
Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка - фото 2
Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка - фото 3
Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка - фото 4
Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка - фото 5
Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка - фото 6
Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка - фото 7
Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка - фото 8
Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка - фото 9
Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка - фото 10
Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка - фото 11
Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Daniil Trifonov
Альбом (сингл)
My American Story: North
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка - фото 1
  • Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка - фото 2
  • Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка - фото 3
  • Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка - фото 4
  • Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка - фото 5
  • Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка - фото 6
  • Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка - фото 7
  • Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка - фото 8
  • Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка - фото 9
  • Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка - фото 10
  • Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка - фото 11
  • Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 280 руб. 
Начислим 278 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730348
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка
8 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948657575]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Daniil Trifonov
Альбом (сингл)
My American Story: North
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I Cover The Waterfront, I. Allegro, II. Adagio, III. Allegro Agitato, Piano Variations, When I Fall In Love, China Gates, Fantasia On An Ostinato, Memphis Stomp (From The Film "The Firm"), Theme (From The Film "American Beauty"), Secunda (From The Video Game "The Elder Scrolls V: Skyrim"), Movement I, Movement II, Movement III, 4'33" (Field Version: Cage @ Columbus), 4'33" (Studio Version)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Cover The Waterfront, I. Allegro, II. Adagio, III. Allegro Agitato, Piano Variations, When I Fall In Love, China Gates, Fantasia On An Ostinato, Memphis Stomp (From The Film "The Firm"), Theme (From The Film "American Beauty"), Secunda (From The Video Game "The Elder Scrolls V: Skyrim"), Movement I, Movement II, Movement III, 4'33" (Field Version: Cage @ Columbus), 4'33" (Studio Version)

Отзывы о товаре Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948657575]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Daniil Trifonov
Альбом (сингл)
My American Story: North
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I Cover The Waterfront, I. Allegro, II. Adagio, III. Allegro Agitato, Piano Variations, When I Fall In Love, China Gates, Fantasia On An Ostinato, Memphis Stomp (From The Film "The Firm"), Theme (From The Film "American Beauty"), Secunda (From The Video Game "The Elder Scrolls V: Skyrim"), Movement I, Movement II, Movement III, 4'33" (Field Version: Cage @ Columbus), 4'33" (Studio Version)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I Cover The Waterfront, I. Allegro, II. Adagio, III. Allegro Agitato, Piano Variations, When I Fall In Love, China Gates, Fantasia On An Ostinato, Memphis Stomp (From The Film "The Firm"), Theme (From The Film "American Beauty"), Secunda (From The Video Game "The Elder Scrolls V: Skyrim"), Movement I, Movement II, Movement III, 4'33" (Field Version: Cage @ Columbus), 4'33" (Studio Version)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Daniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8280 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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