Daniel Barenboim - Messiaen: Quatuor Pour La Fin Du Temps (Analogue, Original Source) (0028948671267) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Daniel Barenboim
Альбом (сингл)
Messiaen: Quatuor Pour La Fin Du Temps
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 280 руб.
В наличии
Код товара: 715700
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Характеристики
Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948671267]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Daniel Barenboim
Альбом (сингл)
Messiaen: Quatuor Pour La Fin Du Temps
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Olivier Messiaen (1908-1992). Liturgie de cristal, Vocalise, pour l'Ange qui annonce la fin du temps, Ab?me des oiseaux, Interm?de, Louange ? l'Eternit? de J?sus, Danse de la fureur, pour les sept trompettes, Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui annonce la fin du temps, Louange ? l'Immortalit? de J?sus
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Original Source
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Daniel Barenboim - Messiaen: Quatuor Pour La Fin Du Temps (Analogue, Original Source) (0028948671267) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Olivier Messiaen (1908-1992). Liturgie de cristal, Vocalise, pour l'Ange qui annonce la fin du temps, Ab?me des oiseaux, Interm?de, Louange ? l'Eternit? de J?sus, Danse de la fureur, pour les sept trompettes, Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui annonce la fin du temps, Louange ? l'Immortalit? de J?sus
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Deutsche Grammophon
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Deutsche Grammophon
Barcode
[0028948671267]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Daniel Barenboim
Альбом (сингл)
Messiaen: Quatuor Pour La Fin Du Temps
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Olivier Messiaen (1908-1992). Liturgie de cristal, Vocalise, pour l'Ange qui annonce la fin du temps, Ab?me des oiseaux, Interm?de, Louange ? l'Eternit? de J?sus, Danse de la fureur, pour les sept trompettes, Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui annonce la fin du temps, Louange ? l'Immortalit? de J?sus
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Original Source
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Olivier Messiaen (1908-1992). Liturgie de cristal, Vocalise, pour l'Ange qui annonce la fin du temps, Ab?me des oiseaux, Interm?de, Louange ? l'Eternit? de J?sus, Danse de la fureur, pour les sept trompettes, Fouillis d'arcs-en-ciel, pour l'Ange qui annonce la fin du temps, Louange ? l'Immortalit? de J?sus
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Daniel Barenboim - Messiaen: Quatuor Pour La Fin Du Temps (Analogue, Original Source) (0028948671267) виниловая пластинка - стоимость товара 8280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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