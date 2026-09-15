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Carlo Maria Giulini - Mozart: Don Giovanni (Box) (0190296729270) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Carlo Maria Giulini - Mozart: Don Giovanni (Box) (0190296729270) виниловая пластинка

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Carlo Maria Giulini - Mozart: Don Giovanni (Box) (0190296729270) виниловая пластинка - фото 1
Carlo Maria Giulini - Mozart: Don Giovanni (Box) (0190296729270) виниловая пластинка - фото 2
Carlo Maria Giulini - Mozart: Don Giovanni (Box) (0190296729270) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Carlo Maria Giulini
Альбом (сингл)
MOZART: DON GIOVANNI
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Carlo Maria Giulini - Mozart: Don Giovanni (Box) (0190296729270) виниловая пластинка - фото 1
  • Carlo Maria Giulini - Mozart: Don Giovanni (Box) (0190296729270) виниловая пластинка - фото 2
  • Carlo Maria Giulini - Mozart: Don Giovanni (Box) (0190296729270) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 280 руб. 
Начислим 278 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647518
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Carlo Maria Giulini - Mozart: Don Giovanni (Box) (0190296729270) виниловая пластинка
8 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0190296729270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Carlo Maria Giulini
Альбом (сингл)
MOZART: DON GIOVANNI
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Overture, Act 1: "Notte E Giomo Faticar" (Leporello), Act 1: "Non Sperar, Se Non M'uccidi" (Donna Anna, Don Giovanni, Leporello), Act 1: "Lasciala, Indegno!" (Commendatore, Don Giovanni, Leporello), Act 1: "Leporello, Ove Sei?" (Don Giovanni, Leporello), Act 1: "Ah Del Padre in Periglio" (Donna Anna, Ottavio), Act 1: "Fuggi, Crudele, Fuggi!" (Donna Anna, Don Ottavio), Act 1: "Orsu, Spicciati Presto" (Don Giovanni, Leporello), Act 1: "Ah, Chi Mi Dice Mai" (Donna Elvira, Don Giovanni, Leporello),
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Carlo Maria Giulini - Mozart: Don Giovanni (Box) (0190296729270) виниловая пластинка

Великий "Дон Жуан" Моцарта, записанный в 1959 году звездным составом исполнителей под предводительством итальянского дирижера Карло Мария Джулини. Особая смесь мрачной драмы и искрометной комедии "Дон Жуана" с поразительной непосредственностью передана маэстро Джулини. Венский баритон Эберхард Вехтер сталкивается с особенно грозной парой благородных дам: Джоаной Сазерленд в образе Донны Анны (на одной из ее редких записей для лейбла, отличного от Decca) и Донны Эльвиры в исполнении Элизабет Шварцкопф. «Этот набор… отданный в руки тех, кто еще не открыл для себя рай моцартовской оперы, стоит… чего? Год в зарубежном университете? Не думаю, что преувеличиваю». Gramophone. «Если не поклоняться Бёму, это может считаться лучшей записью Дон Жуана». Hermes Opernlexikon. «Самая человечная, самая трогательная, самая сложная, самая полная из версий Дон Жуана». Diapason

Отзывы о товаре Carlo Maria Giulini - Mozart: Don Giovanni (Box) (0190296729270) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[0190296729270]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Carlo Maria Giulini
Альбом (сингл)
MOZART: DON GIOVANNI
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
Overture, Act 1: "Notte E Giomo Faticar" (Leporello), Act 1: "Non Sperar, Se Non M'uccidi" (Donna Anna, Don Giovanni, Leporello), Act 1: "Lasciala, Indegno!" (Commendatore, Don Giovanni, Leporello), Act 1: "Leporello, Ove Sei?" (Don Giovanni, Leporello), Act 1: "Ah Del Padre in Periglio" (Donna Anna, Ottavio), Act 1: "Fuggi, Crudele, Fuggi!" (Donna Anna, Don Ottavio), Act 1: "Orsu, Spicciati Presto" (Don Giovanni, Leporello), Act 1: "Ah, Chi Mi Dice Mai" (Donna Elvira, Don Giovanni, Leporello),
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Великий "Дон Жуан" Моцарта, записанный в 1959 году звездным составом исполнителей под предводительством итальянского дирижера Карло Мария Джулини. Особая смесь мрачной драмы и искрометной комедии "Дон Жуана" с поразительной непосредственностью передана маэстро Джулини. Венский баритон Эберхард Вехтер сталкивается с особенно грозной парой благородных дам: Джоаной Сазерленд в образе Донны Анны (на одной из ее редких записей для лейбла, отличного от Decca) и Донны Эльвиры в исполнении Элизабет Шварцкопф. «Этот набор… отданный в руки тех, кто еще не открыл для себя рай моцартовской оперы, стоит… чего? Год в зарубежном университете? Не думаю, что преувеличиваю». Gramophone. «Если не поклоняться Бёму, это может считаться лучшей записью Дон Жуана». Hermes Opernlexikon. «Самая человечная, самая трогательная, самая сложная, самая полная из версий Дон Жуана». Diapason
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Carlo Maria Giulini - Mozart: Don Giovanni (Box) (0190296729270) виниловая пластинка - по цене 8280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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