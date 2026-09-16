Run DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588114915) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Run Dmc
Альбом (сингл)
Run Dmc
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 280 руб.
В наличии
Код товара: 711718
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8 280 руб.
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Характеристики
Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588114915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Run Dmc
Альбом (сингл)
Run Dmc
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Hard Times, Rock Box, Jam-Master Jay, Hollis Crew (Krush-Groove 2), Sucker M.C.'s (Krush-Groove 1), It's Like That, Wake Up, 30 Days, Jay's Game
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Run DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588114915) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hard Times, Rock Box, Jam-Master Jay, Hollis Crew (Krush-Groove 2), Sucker M.C.'s (Krush-Groove 1), It's Like That, Wake Up, 30 Days, Jay's Game
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Mobile Fidelity
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0196588114915]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Run Dmc
Альбом (сингл)
Run Dmc
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Hard Times, Rock Box, Jam-Master Jay, Hollis Crew (Krush-Groove 2), Sucker M.C.'s (Krush-Groove 1), It's Like That, Wake Up, 30 Days, Jay's Game
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Original Master Recording, GAIN 2™ Ultra Analog LP 180g Series
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Hard Times, Rock Box, Jam-Master Jay, Hollis Crew (Krush-Groove 2), Sucker M.C.'s (Krush-Groove 1), It's Like That, Wake Up, 30 Days, Jay's Game
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Run DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588114915) виниловая пластинка - по цене 8280 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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