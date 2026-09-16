Top.Mail.Ru
Уцененный товар Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка хорошее состояние, 735309

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Уценка
Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
Live At Glam Slam
Жанр
Funk
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
  • Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
5 840 руб.  8 590 руб. 
Начислим 94 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735309
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка хорошее состояние
5 840 руб. -32%
8 590 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NPG Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NPG Records
Barcode
[0081227811532]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
Live At Glam Slam
Жанр
Funk
Трек-лист
Thunder, Daddy Pop, Diamonds And Pearls, Willing And Able, Jughead, The Sacrifice Of Victor, Nothing Compares 2 U, Thieves In The Temple, Sexy M.F, Insatiable, Cream / Well Done / I Want U / In The Socket (Medley), 1999 / Baby Im A Star / Push (Medley)
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: повреждена упаковка, замят один угол на упаковке Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, пластинка 2шт



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Уцененный товар Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NPG Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NPG Records
Barcode
[0081227811532]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
Live At Glam Slam
Жанр
Funk
Трек-лист
Thunder, Daddy Pop, Diamonds And Pearls, Willing And Able, Jughead, The Sacrifice Of Victor, Nothing Compares 2 U, Thieves In The Temple, Sexy M.F, Insatiable, Cream / Well Done / I Want U / In The Socket (Medley), 1999 / Baby Im A Star / Push (Medley)
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Причина уценки: повреждена упаковка, замят один угол на упаковке Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, пластинка 2шт


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5840 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...