Уцененный товар Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка хорошее состояние, 735309
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
Live At Glam Slam
Жанр
Funk
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%5 840 руб. 8 590 руб.
В наличии
Код товара: 735309
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5 840 руб. -32%
8 590 руб.
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Характеристики
Бренд
NPG Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NPG Records
Barcode
[0081227811532]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
Live At Glam Slam
Жанр
Funk
Трек-лист
Thunder, Daddy Pop, Diamonds And Pearls, Willing And Able, Jughead, The Sacrifice Of Victor, Nothing Compares 2 U, Thieves In The Temple, Sexy M.F, Insatiable, Cream / Well Done / I Want U / In The Socket (Medley), 1999 / Baby Im A Star / Push (Medley)
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка хорошее состояние
Причина уценки: повреждена упаковка, замят один угол на упаковке Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, пластинка 2шт
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
NPG Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
NPG Records
Barcode
[0081227811532]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Prince
Альбом (сингл)
Live At Glam Slam
Жанр
Funk
Трек-лист
Thunder, Daddy Pop, Diamonds And Pearls, Willing And Able, Jughead, The Sacrifice Of Victor, Nothing Compares 2 U, Thieves In The Temple, Sexy M.F, Insatiable, Cream / Well Done / I Want U / In The Socket (Medley), 1999 / Baby Im A Star / Push (Medley)
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Причина уценки: повреждена упаковка, замят один угол на упаковке Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: упаковка, пластинка 2шт
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Уцененный товар Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5840 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Prince - Live At Glam Slam (coloured) (0081227811532) виниловая пластинка хорошее состояние