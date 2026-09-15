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The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка

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The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка - фото 1
The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка - фото 2
The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка - фото 3
The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка - фото 4
The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка - фото 5
The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка - фото 6
The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка - фото 7
The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка - фото 8
The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка - фото 9
The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка - фото 10
The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка - фото 11
The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка - фото 12
The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
Quadrophenia
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка - фото 1
  • The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка - фото 2
  • The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка - фото 3
  • The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка - фото 4
  • The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка - фото 5
  • The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка - фото 6
  • The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка - фото 7
  • The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка - фото 8
  • The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка - фото 9
  • The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка - фото 10
  • The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка - фото 11
  • The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка - фото 12
  • The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 750 руб. 
Начислим 292 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652515
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка
8 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602435852263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
Quadrophenia
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Sea, I've Had Enough, 5: AM, Sea And Sand, Drowned, Bell Boy, Doctor Jimmy, The Rock, Love, Reign O'er Me
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Sea, I've Had Enough, 5: AM, Sea And Sand, Drowned, Bell Boy, Doctor Jimmy, The Rock, Love, Reign O'er Me

Отзывы о товаре The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602435852263]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
The Who
Альбом (сингл)
Quadrophenia
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
The Sea, I've Had Enough, 5: AM, Sea And Sand, Drowned, Bell Boy, Doctor Jimmy, The Rock, Love, Reign O'er Me
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Sea, I've Had Enough, 5: AM, Sea And Sand, Drowned, Bell Boy, Doctor Jimmy, The Rock, Love, Reign O'er Me
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Who - Quadrophenia (Half Speed) (0602435852263) виниловая пластинка – стоимость товара 8750 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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