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Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка

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Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 1
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 2
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 3
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 4
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 5
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 6
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 7
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 8
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 9
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 10
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 11
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 12
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 13
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 14
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 15
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 16
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 17
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 18
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 19
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 20
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 21
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 22
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 23
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 24
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 25
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 26
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 27
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 28
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 29
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 30
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 31
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 32
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 33
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 34
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 35
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 36
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 37
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 38
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 39
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 40
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 41
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 42
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 43
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 44
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 45
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 46
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Disturbed
Альбом (сингл)
THE SICKNESS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
специальное
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 1
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 2
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 3
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 4
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 5
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 6
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 7
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 8
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 9
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 10
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 11
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 12
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 13
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 14
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 15
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 16
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 17
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 18
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 19
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 20
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 21
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 22
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 23
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 24
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 25
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 26
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 27
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 28
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 29
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 30
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 31
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 32
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 33
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 34
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 35
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 36
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 37
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 38
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 39
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 40
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 41
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 42
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 43
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 44
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 45
  • Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - фото 46
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
8 500 руб.  11 633 руб. 
Начислим 136 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707209
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка
8 500 руб. -27%
11 633 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0093624843313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Disturbed
Альбом (сингл)
THE SICKNESS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Voices, The Game, Stupify, Down With The Sickness, Violence Fetish, Numb, Want, Conflict, Fear, Numb, Want, Conflict, Shout 2000, Droppin Plates, Meaning Of Life, Voices, The Game, Stupify, Down With The Sickness, Violence Fetish, Fear, Shout 2000, Droppin Plates, Meaning Of Life, Down With The Sickness (Demo), Droppin Plates (Demo), Meaning Of Life (Demo), Shout (Demo), Stupify (Demo), The Game (Demo), Want (Demo), God Of The Mind, A Welcome Burden, Stupify (Fus Forbidden Remix), Glass Shatters
Версия издания
специальное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
3 CD
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка

Отпразднуйте 25-летие дебютного альбома Disturbed «The Sickness» с этим бокс-сетом из 1 пластинки и 3 компакт-дисков ограниченного выпуска. В комплект входят оригинальный альбом, би-сайды, неизданные демо и неизданный концерт из 14 треков в Palladium в Лос-Анджелесе в апреле 2001 года. В комплект также входит книга редких памятных вещей, эссе с новыми интервью с участниками Disturbed и продюсером Джонни К. В коробке также находится постер, патч, пропуск за кулисы и набор медиаторов.

Отзывы о товаре Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Reprise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0093624843313]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Disturbed
Альбом (сингл)
THE SICKNESS
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Voices, The Game, Stupify, Down With The Sickness, Violence Fetish, Numb, Want, Conflict, Fear, Numb, Want, Conflict, Shout 2000, Droppin Plates, Meaning Of Life, Voices, The Game, Stupify, Down With The Sickness, Violence Fetish, Fear, Shout 2000, Droppin Plates, Meaning Of Life, Down With The Sickness (Demo), Droppin Plates (Demo), Meaning Of Life (Demo), Shout (Demo), Stupify (Demo), The Game (Demo), Want (Demo), God Of The Mind, A Welcome Burden, Stupify (Fus Forbidden Remix), Glass Shatters
Развернуть
Версия издания
специальное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
3 CD
Буклет в комплекте
да
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Отпразднуйте 25-летие дебютного альбома Disturbed «The Sickness» с этим бокс-сетом из 1 пластинки и 3 компакт-дисков ограниченного выпуска. В комплект входят оригинальный альбом, би-сайды, неизданные демо и неизданный концерт из 14 треков в Palladium в Лос-Анджелесе в апреле 2001 года. В комплект также входит книга редких памятных вещей, эссе с новыми интервью с участниками Disturbed и продюсером Джонни К. В коробке также находится постер, патч, пропуск за кулисы и набор медиаторов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Disturbed - The Sickness - deluxe (0093624843313) виниловая пластинка - по цене 8500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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