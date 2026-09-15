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Ahmad Jamal - Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964 (8435395503522) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ahmad Jamal - Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964 (8435395503522) виниловая пластинка

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Ahmad Jamal - Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964 (8435395503522) виниловая пластинка - фото 1
Ahmad Jamal - Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964 (8435395503522) виниловая пластинка - фото 2
Ahmad Jamal - Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964 (8435395503522) виниловая пластинка - фото 3
Ahmad Jamal - Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964 (8435395503522) виниловая пластинка - фото 4
Ahmad Jamal - Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964 (8435395503522) виниловая пластинка - фото 5
Ahmad Jamal - Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964 (8435395503522) виниловая пластинка - фото 6
Ahmad Jamal - Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964 (8435395503522) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ahmad Jamal
Альбом (сингл)
Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ahmad Jamal - Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964 (8435395503522) виниловая пластинка - фото 1
  • Ahmad Jamal - Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964 (8435395503522) виниловая пластинка - фото 2
  • Ahmad Jamal - Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964 (8435395503522) виниловая пластинка - фото 3
  • Ahmad Jamal - Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964 (8435395503522) виниловая пластинка - фото 4
  • Ahmad Jamal - Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964 (8435395503522) виниловая пластинка - фото 5
  • Ahmad Jamal - Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964 (8435395503522) виниловая пластинка - фото 6
  • Ahmad Jamal - Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964 (8435395503522) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 750 руб. 
Начислим 292 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627573
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ahmad Jamal - Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964 (8435395503522) виниловая пластинка
8 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Dpdg
Barcode
[8435395503522]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ahmad Jamal
Альбом (сингл)
Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ahmad Jamal - Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964 (8435395503522) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Johnny One Note. Minor Adjustment. All Of You. Squatty Roo. Bogota. Lollipops &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Roses. Tangerine. Keep On Keeping On. Minor Moods. But Not For Me.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Ahmad Jamal - Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964 (8435395503522) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Dpdg
Barcode
[8435395503522]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ahmad Jamal
Альбом (сингл)
Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Johnny One Note. Minor Adjustment. All Of You. Squatty Roo. Bogota. Lollipops &amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; Roses. Tangerine. Keep On Keeping On. Minor Moods. But Not For Me.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ahmad Jamal - Emerald City Nights: Live At The Penthouse 1963 - 1964 (8435395503522) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 8750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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