Love - Forever Changes (45 RPM) (0821797240215) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Love
Альбом (сингл)
Forever Changes
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб.
В наличии
Код товара: 642303
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8 990 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797240215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Love
Альбом (сингл)
Forever Changes
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Alone Again Or, A House Is Not A Motel, Andmoreagain, The Daily Planet, Old Man, The Red Telephone, Maybe The People Would Be The Times Or Between Clark And Hilldale, Live And Let Live, The Good Humor Man He Sees Everything Like This, Bummer In The Summer, You Set The Scene
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Love - Forever Changes (45 RPM) (0821797240215) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Alone Again Or, A House Is Not A Motel, Andmoreagain, The Daily Planet, Old Man, The Red Telephone, Maybe The People Would Be The Times Or Between Clark And Hilldale, Live And Let Live, The Good Humor Man He Sees Everything Like This, Bummer In The Summer, You Set The Scene
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797240215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Love
Альбом (сингл)
Forever Changes
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Alone Again Or, A House Is Not A Motel, Andmoreagain, The Daily Planet, Old Man, The Red Telephone, Maybe The People Would Be The Times Or Between Clark And Hilldale, Live And Let Live, The Good Humor Man He Sees Everything Like This, Bummer In The Summer, You Set The Scene
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Alone Again Or, A House Is Not A Motel, Andmoreagain, The Daily Planet, Old Man, The Red Telephone, Maybe The People Would Be The Times Or Between Clark And Hilldale, Live And Let Live, The Good Humor Man He Sees Everything Like This, Bummer In The Summer, You Set The Scene
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Love - Forever Changes (45 RPM) (0821797240215) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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