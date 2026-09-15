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Love - Forever Changes (45 RPM) (0821797240215) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Love - Forever Changes (45 RPM) (0821797240215) виниловая пластинка

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Love - Forever Changes (45 RPM) (0821797240215) виниловая пластинка - фото 1
Love - Forever Changes (45 RPM) (0821797240215) виниловая пластинка - фото 2
Love - Forever Changes (45 RPM) (0821797240215) виниловая пластинка - фото 3
Love - Forever Changes (45 RPM) (0821797240215) виниловая пластинка - фото 4
Love - Forever Changes (45 RPM) (0821797240215) виниловая пластинка - фото 5
Love - Forever Changes (45 RPM) (0821797240215) виниловая пластинка - фото 6
Love - Forever Changes (45 RPM) (0821797240215) виниловая пластинка - фото 7
Love - Forever Changes (45 RPM) (0821797240215) виниловая пластинка - фото 8
Love - Forever Changes (45 RPM) (0821797240215) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Love
Альбом (сингл)
Forever Changes
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Love - Forever Changes (45 RPM) (0821797240215) виниловая пластинка - фото 1
  • Love - Forever Changes (45 RPM) (0821797240215) виниловая пластинка - фото 2
  • Love - Forever Changes (45 RPM) (0821797240215) виниловая пластинка - фото 3
  • Love - Forever Changes (45 RPM) (0821797240215) виниловая пластинка - фото 4
  • Love - Forever Changes (45 RPM) (0821797240215) виниловая пластинка - фото 5
  • Love - Forever Changes (45 RPM) (0821797240215) виниловая пластинка - фото 6
  • Love - Forever Changes (45 RPM) (0821797240215) виниловая пластинка - фото 7
  • Love - Forever Changes (45 RPM) (0821797240215) виниловая пластинка - фото 8
  • Love - Forever Changes (45 RPM) (0821797240215) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 
Начислим 300 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642303
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Love - Forever Changes (45 RPM) (0821797240215) виниловая пластинка
8 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797240215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Love
Альбом (сингл)
Forever Changes
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Alone Again Or, A House Is Not A Motel, Andmoreagain, The Daily Planet, Old Man, The Red Telephone, Maybe The People Would Be The Times Or Between Clark And Hilldale, Live And Let Live, The Good Humor Man He Sees Everything Like This, Bummer In The Summer, You Set The Scene
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Love - Forever Changes (45 RPM) (0821797240215) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Alone Again Or, A House Is Not A Motel, Andmoreagain, The Daily Planet, Old Man, The Red Telephone, Maybe The People Would Be The Times Or Between Clark And Hilldale, Live And Let Live, The Good Humor Man He Sees Everything Like This, Bummer In The Summer, You Set The Scene

Отзывы о товаре Love - Forever Changes (45 RPM) (0821797240215) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mobile Fidelity
Barcode
[0821797240215]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Love
Альбом (сингл)
Forever Changes
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Alone Again Or, A House Is Not A Motel, Andmoreagain, The Daily Planet, Old Man, The Red Telephone, Maybe The People Would Be The Times Or Between Clark And Hilldale, Live And Let Live, The Good Humor Man He Sees Everything Like This, Bummer In The Summer, You Set The Scene
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Alone Again Or, A House Is Not A Motel, Andmoreagain, The Daily Planet, Old Man, The Red Telephone, Maybe The People Would Be The Times Or Between Clark And Hilldale, Live And Let Live, The Good Humor Man He Sees Everything Like This, Bummer In The Summer, You Set The Scene
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Love - Forever Changes (45 RPM) (0821797240215) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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