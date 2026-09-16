Top.Mail.Ru
Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка - фото 1
Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка - фото 2
Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка - фото 3
Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка - фото 4
Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка - фото 5
Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка - фото 6
Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка - фото 7
Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка - фото 8
Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка - фото 9
Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Bombay Calling
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка - фото 1
  • Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка - фото 2
  • Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка - фото 3
  • Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка - фото 4
  • Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка - фото 5
  • Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка - фото 6
  • Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка - фото 7
  • Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка - фото 8
  • Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка - фото 9
  • Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 980 руб. 
Начислим 300 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705683
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка
8 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759161554]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Bombay Calling
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Maybe I'm a Leo, Black Night, The Battle Rages On, Woman From Tokyo, Purpendicular Waltz, When a Blind Man Cries, Perfect Strangers, Pictures of Home, Child In Time, Anya, Space Truckin', Steve Morse's Guitar Solo, Lazy, Speed King, Highway Star, Smoke On the Water, DVD Fireball (Dvd Only), Maybe I'm a Leo, Black Night, The Battle Rages On, Woman From Tokyo, Purpendicular Waltz, When a Blind Man Cries, Perfect Strangers, Pictures of Home, Child In Time, Anya, Space Truckin', Steve Morse's Guitar
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
DVD в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка

"Bombay Calling (Live In '95)" - концертный альбом Deep Purple, записанный во время выступления группы в городе Мумбаи (Индия) 18 апреля 1995 года. Индийская пресса объявила выступление "лучшим рок-концертом, когда-либо происходившем в Индии". Издание на тройном двойном 180-гр черном виниле в разворотном конверте содержит бонусный DVD с видеозаписью концерта. Deep Purple - британская рок-группа, образованная в феврале 1968 года в Хартфорде, Англия, и считающаяся одной из самых заметных и влиятельных в хард-роке 1970-х годов. Музыкальные критики считают Deep Purple одними из основателей хард-рока и высоко оценивают их вклад в его развитие. Музыканты "классического" состава Deep Purple - гитарист Ричи Блэкмор, клавишник Джон Лорд, барабанщик Иэн Пейс, считаются инструменталистами-виртуозами. В мире продано более 100 миллионов копий их альбомов. В 2016 году группа была введена в Зал славы рок-н-ролла.

Отзывы о товаре Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759161554]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Deep Purple
Альбом (сингл)
Bombay Calling
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Maybe I'm a Leo, Black Night, The Battle Rages On, Woman From Tokyo, Purpendicular Waltz, When a Blind Man Cries, Perfect Strangers, Pictures of Home, Child In Time, Anya, Space Truckin', Steve Morse's Guitar Solo, Lazy, Speed King, Highway Star, Smoke On the Water, DVD Fireball (Dvd Only), Maybe I'm a Leo, Black Night, The Battle Rages On, Woman From Tokyo, Purpendicular Waltz, When a Blind Man Cries, Perfect Strangers, Pictures of Home, Child In Time, Anya, Space Truckin', Steve Morse's Guitar
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
DVD в комплекте
да
Страна производитель
Германия
Описание
"Bombay Calling (Live In '95)" - концертный альбом Deep Purple, записанный во время выступления группы в городе Мумбаи (Индия) 18 апреля 1995 года. Индийская пресса объявила выступление "лучшим рок-концертом, когда-либо происходившем в Индии". Издание на тройном двойном 180-гр черном виниле в разворотном конверте содержит бонусный DVD с видеозаписью концерта. Deep Purple - британская рок-группа, образованная в феврале 1968 года в Хартфорде, Англия, и считающаяся одной из самых заметных и влиятельных в хард-роке 1970-х годов. Музыкальные критики считают Deep Purple одними из основателей хард-рока и высоко оценивают их вклад в его развитие. Музыканты "классического" состава Deep Purple - гитарист Ричи Блэкмор, клавишник Джон Лорд, барабанщик Иэн Пейс, считаются инструменталистами-виртуозами. В мире продано более 100 миллионов копий их альбомов. В 2016 году группа была введена в Зал славы рок-н-ролла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Deep Purple - Bombay Calling (4029759161554) виниловая пластинка - по цене 8980 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...