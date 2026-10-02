Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка
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Коллекция Metallica
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В наличииЦена 8 840 руб.2210 руб. в СплитMetallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка
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В наличииЦена 11 260 руб.2815 руб. в СплитMetallica - S&M (0602547243072) виниловая пластинка
Характеристики
Описание товара Metallica - Garage Inc. (0600753329597) виниловая пластинка
Garage Inc. — альбом группы Metallica, вышедший в 1998 году, представляющий собой сборник кавер-версий песен различных групп. В альбоме исполнены песни музыкантов разнообразных жанров, которые так или иначе повлияли на творчество группы, или же имели большое значение для участников. Сюда вошли песни первопроходцев металла, таких как Black Sabbath, Diamond Head, Blue ?yster Cult, Thin Lizzy и более роковое южное звучание Боба Сегера и Lynyrd Skynyrd. Используя песни с первого альбома Mercyfull Fate, Melissa (1983) музыканты записали попурри, которое вошло в альбом под названием Mercyful Fate. Каверы на Discharge и Misfits представили хардкор-панк составляющую. Версии песен в исполнении Metallica стали популярными, иногда более известными среди массового слушателя, чем оригиналы.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica
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