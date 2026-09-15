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Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка

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Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка - фото 7
Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка - фото 8
Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка - фото 9
Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка - фото 10
Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка - фото 11
Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка - фото 7
  • Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка - фото 8
  • Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка - фото 9
  • Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка - фото 10
  • Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка - фото 11
  • Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 570 руб. 
Начислим 318 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692510
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка
9 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка

Отправляйтесь в захватывающее музыкальное путешествие в эпоху Italo Disco с виниловой пластинкой Italo Disco: Collection от Various Artists (Box Limited) (4LP). Этот ограниченный выпуск виниловой коллекции позволит вам окунуться в безграничный мир восхитительной музыки Italo Disco. С четырьмя виниловыми пластинками в комплекте, вы получите полное наслаждение всеми творческими моментами, которые делают этот жанр особенным. Купить виниловую пластинку Various Artists / Italo Disco: Collection (Box) (Box Limited) (4LP) - это шанс создать специальное место в своей коллекции для этой уникальной музыкальной сокровищницы. Чувствуйте энергию и радость каждой ноты и дарите себе музыкальный опыт, который никогда не выйдет из моды.

Отзывы о товаре Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Zyx Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Отправляйтесь в захватывающее музыкальное путешествие в эпоху Italo Disco с виниловой пластинкой Italo Disco: Collection от Various Artists (Box Limited) (4LP). Этот ограниченный выпуск виниловой коллекции позволит вам окунуться в безграничный мир восхитительной музыки Italo Disco. С четырьмя виниловыми пластинками в комплекте, вы получите полное наслаждение всеми творческими моментами, которые делают этот жанр особенным. Купить виниловую пластинку Various Artists / Italo Disco: Collection (Box) (Box Limited) (4LP) - это шанс создать специальное место в своей коллекции для этой уникальной музыкальной сокровищницы. Чувствуйте энергию и радость каждой ноты и дарите себе музыкальный опыт, который никогда не выйдет из моды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Various Artists - Italo Disco: Collection (Box) (0194111025219) виниловая пластинка - по цене 9570 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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