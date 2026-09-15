Wayne Shorter - Footprints Live! (0602455406590) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Wayne Shorter - Footprints Live! (0602455406590) виниловая пластинка
Footprints Live! - ремастированное переиздание концертного альбома американского джазового саксофониста Уэйна Шортераа, выпущенного в 2002 году. Это был первое официальное выступление Уэйна, в котором участвовал его квартет Footprint Quartet, в который входят пианист Данило Перес, басист Джон Патитуччи и барабанщик Брайан Блэйд. В релиз вошли популярные композиции такие как: Footprints, JuJu, Sanctuary и Go, а также одно зарубежное сочинение - Valse Triste Жана Сибелиуса. Впервые на виниле! Издание из серии Verve By Request представлено на двойном черном 180-ти граммовом виниле. Уэйн Шортер - американский джазовый саксофонист, композитор и руководитель группы. Он прославился в 1959 году, когда присоседился к группе Art Blakey’s Jazz Messengers, для которой позже стал главным автором песен. В 1964 году стал членом второго великого квинтета Майлза Дэвиса, а в 1970 году совместно основал джаз-фьюжн-группу Weather Report. Многие композиции Шортера стали джазовыми стандартами и получили всемирного признания. За свою музыкальную деятельность выпустил более 20 студийных альбомов и выиграл 12 премий Грэмми.
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