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Wayne Shorter - Footprints Live! (0602455406590) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wayne Shorter - Footprints Live! (0602455406590) виниловая пластинка

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Wayne Shorter - Footprints Live! (0602455406590) виниловая пластинка - фото 1
Wayne Shorter - Footprints Live! (0602455406590) виниловая пластинка - фото 2
Wayne Shorter - Footprints Live! (0602455406590) виниловая пластинка - фото 3
Wayne Shorter - Footprints Live! (0602455406590) виниловая пластинка - фото 4
Wayne Shorter - Footprints Live! (0602455406590) виниловая пластинка - фото 5
Wayne Shorter - Footprints Live! (0602455406590) виниловая пластинка - фото 6
Wayne Shorter - Footprints Live! (0602455406590) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Wayne Shorter
Альбом (сингл)
Footprints Live!
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wayne Shorter - Footprints Live! (0602455406590) виниловая пластинка - фото 1
  • Wayne Shorter - Footprints Live! (0602455406590) виниловая пластинка - фото 2
  • Wayne Shorter - Footprints Live! (0602455406590) виниловая пластинка - фото 3
  • Wayne Shorter - Footprints Live! (0602455406590) виниловая пластинка - фото 4
  • Wayne Shorter - Footprints Live! (0602455406590) виниловая пластинка - фото 5
  • Wayne Shorter - Footprints Live! (0602455406590) виниловая пластинка - фото 6
  • Wayne Shorter - Footprints Live! (0602455406590) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 340 руб. 
Начислим 310 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636587
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wayne Shorter - Footprints Live! (0602455406590) виниловая пластинка
9 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602455406590]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Wayne Shorter
Альбом (сингл)
Footprints Live!
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wayne Shorter - Footprints Live! (0602455406590) виниловая пластинка

Footprints Live! - ремастированное переиздание концертного альбома американского джазового саксофониста Уэйна Шортераа, выпущенного в 2002 году. Это был первое официальное выступление Уэйна, в котором участвовал его квартет Footprint Quartet, в который входят пианист Данило Перес, басист Джон Патитуччи и барабанщик Брайан Блэйд. В релиз вошли популярные композиции такие как: Footprints, JuJu, Sanctuary и Go, а также одно зарубежное сочинение - Valse Triste Жана Сибелиуса. Впервые на виниле! Издание из серии Verve By Request представлено на двойном черном 180-ти граммовом виниле. Уэйн Шортер - американский джазовый саксофонист, композитор и руководитель группы. Он прославился в 1959 году, когда присоседился к группе Art Blakey’s Jazz Messengers, для которой позже стал главным автором песен. В 1964 году стал членом второго великого квинтета Майлза Дэвиса, а в 1970 году совместно основал джаз-фьюжн-группу Weather Report. Многие композиции Шортера стали джазовыми стандартами и получили всемирного признания. За свою музыкальную деятельность выпустил более 20 студийных альбомов и выиграл 12 премий Грэмми.

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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve Records
Barcode
[0602455406590]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Wayne Shorter
Альбом (сингл)
Footprints Live!
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Footprints Live! - ремастированное переиздание концертного альбома американского джазового саксофониста Уэйна Шортераа, выпущенного в 2002 году. Это был первое официальное выступление Уэйна, в котором участвовал его квартет Footprint Quartet, в который входят пианист Данило Перес, басист Джон Патитуччи и барабанщик Брайан Блэйд. В релиз вошли популярные композиции такие как: Footprints, JuJu, Sanctuary и Go, а также одно зарубежное сочинение - Valse Triste Жана Сибелиуса. Впервые на виниле! Издание из серии Verve By Request представлено на двойном черном 180-ти граммовом виниле. Уэйн Шортер - американский джазовый саксофонист, композитор и руководитель группы. Он прославился в 1959 году, когда присоседился к группе Art Blakey’s Jazz Messengers, для которой позже стал главным автором песен. В 1964 году стал членом второго великого квинтета Майлза Дэвиса, а в 1970 году совместно основал джаз-фьюжн-группу Weather Report. Многие композиции Шортера стали джазовыми стандартами и получили всемирного признания. За свою музыкальную деятельность выпустил более 20 студийных альбомов и выиграл 12 премий Грэмми.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wayne Shorter - Footprints Live! (0602455406590) виниловая пластинка – стоимость товара 9340 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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