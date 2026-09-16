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Sol Invictus - The Cruellest Month (0884388868113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sol Invictus - The Cruellest Month (0884388868113) виниловая пластинка

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Sol Invictus - The Cruellest Month (0884388868113) виниловая пластинка - фото 1
Sol Invictus - The Cruellest Month (0884388868113) виниловая пластинка - фото 2
Sol Invictus - The Cruellest Month (0884388868113) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sol Invictus
Альбом (сингл)
The Cruellest Month
Жанр
Фолк-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sol Invictus - The Cruellest Month (0884388868113) виниловая пластинка - фото 1
  • Sol Invictus - The Cruellest Month (0884388868113) виниловая пластинка - фото 2
  • Sol Invictus - The Cruellest Month (0884388868113) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 340 руб. 
Начислим 310 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 715417
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sol Invictus - The Cruellest Month (0884388868113) виниловая пластинка
9 340 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Prophecy Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Prophecy
Barcode
[0884388868113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sol Invictus
Альбом (сингл)
The Cruellest Month
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Raining In April, To Kill All Kings, The Sailor's Aria, Fool's Ship, Toys, Edward, The Bad Luck Bird, April Rain, Cruel Lincoln, Something's Coming, Stella Maris, The Cruellest Month, The Blackleg Miner, Stella Maris (Elegy Sampler #43 Version), The Blackleg Miner (Walking In The Rain Of Ostrow Tumski Version)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sol Invictus - The Cruellest Month (0884388868113) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Raining In April, To Kill All Kings, The Sailor's Aria, Fool's Ship, Toys, Edward, The Bad Luck Bird, April Rain, Cruel Lincoln, Something's Coming, Stella Maris, The Cruellest Month, The Blackleg Miner, Stella Maris (Elegy Sampler #43 Version), The Blackleg Miner (Walking In The Rain Of Ostrow Tumski Version)



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Sol Invictus - The Cruellest Month (0884388868113) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Prophecy Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Prophecy
Barcode
[0884388868113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Sol Invictus
Альбом (сингл)
The Cruellest Month
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Raining In April, To Kill All Kings, The Sailor's Aria, Fool's Ship, Toys, Edward, The Bad Luck Bird, April Rain, Cruel Lincoln, Something's Coming, Stella Maris, The Cruellest Month, The Blackleg Miner, Stella Maris (Elegy Sampler #43 Version), The Blackleg Miner (Walking In The Rain Of Ostrow Tumski Version)
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Raining In April, To Kill All Kings, The Sailor's Aria, Fool's Ship, Toys, Edward, The Bad Luck Bird, April Rain, Cruel Lincoln, Something's Coming, Stella Maris, The Cruellest Month, The Blackleg Miner, Stella Maris (Elegy Sampler #43 Version), The Blackleg Miner (Walking In The Rain Of Ostrow Tumski Version)


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Sol Invictus - The Cruellest Month (0884388868113) виниловая пластинка - стоимость товара 9340 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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