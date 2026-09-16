Barbra Streisand - Live At The Bon Soir '62 (Analogue) (0856276002794) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Barbra Streisand
Альбом (сингл)
Live At The Bon Soir '62
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 460 руб.
В наличии
Код товара: 715759
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9 460 руб.
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Характеристики
Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002794]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Barbra Streisand
Альбом (сингл)
Live At The Bon Soir '62
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Introduction by David Kapralik / My Name Is Barbra, Much More, Napoleon, I Hate Music, Right As the Rain, Cry Me A River, Value, Lover, Come Back to Me, Band Introductions, Soon It's Gonna Rain, Come to the Supermarket (In Old Peking), When the Sun Comes Out, Happy Days Are Here Again, Keepin' Out of Mischief Now, A Sleepin' Bee, I Had Myself A True Love, Bewitched, Bothered and Bewildered, Who's Afraid of the Big Bad Wolf?, I'll Tell the Man in the Street, A Taste of Honey, Never Will I Marry,
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Barbra Streisand - Live At The Bon Soir '62 (Analogue) (0856276002794) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Introduction by David Kapralik / My Name Is Barbra, Much More, Napoleon, I Hate Music, Right As the Rain, Cry Me A River, Value, Lover, Come Back to Me, Band Introductions, Soon It's Gonna Rain, Come to the Supermarket (In Old Peking), When the Sun Comes Out, Happy Days Are Here Again, Keepin' Out of Mischief Now, A Sleepin' Bee, I Had Myself A True Love, Bewitched, Bothered and Bewildered, Who's Afraid of the Big Bad Wolf?, I'll Tell the Man in the Street, A Taste of Honey, Never Will I Marry, Nobody's Heart Belongs to Me, My Honey's Lovin' Arms, I Stayed Too Long At the Fair
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
impex
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Impex
Barcode
[0856276002794]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Barbra Streisand
Альбом (сингл)
Live At The Bon Soir '62
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Introduction by David Kapralik / My Name Is Barbra, Much More, Napoleon, I Hate Music, Right As the Rain, Cry Me A River, Value, Lover, Come Back to Me, Band Introductions, Soon It's Gonna Rain, Come to the Supermarket (In Old Peking), When the Sun Comes Out, Happy Days Are Here Again, Keepin' Out of Mischief Now, A Sleepin' Bee, I Had Myself A True Love, Bewitched, Bothered and Bewildered, Who's Afraid of the Big Bad Wolf?, I'll Tell the Man in the Street, A Taste of Honey, Never Will I Marry,
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Introduction by David Kapralik / My Name Is Barbra, Much More, Napoleon, I Hate Music, Right As the Rain, Cry Me A River, Value, Lover, Come Back to Me, Band Introductions, Soon It's Gonna Rain, Come to the Supermarket (In Old Peking), When the Sun Comes Out, Happy Days Are Here Again, Keepin' Out of Mischief Now, A Sleepin' Bee, I Had Myself A True Love, Bewitched, Bothered and Bewildered, Who's Afraid of the Big Bad Wolf?, I'll Tell the Man in the Street, A Taste of Honey, Never Will I Marry, Nobody's Heart Belongs to Me, My Honey's Lovin' Arms, I Stayed Too Long At the Fair
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Barbra Streisand - Live At The Bon Soir '62 (Analogue) (0856276002794) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 9460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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