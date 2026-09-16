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Reema - One For Sorrow, Two For Joy (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Reema - One For Sorrow, Two For Joy (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200918) виниловая пластинка

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Reema - One For Sorrow, Two For Joy (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200918) виниловая пластинка - фото 1
Reema - One For Sorrow, Two For Joy (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200918) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Reema
Альбом (сингл)
One For Sorrow, Two For Joy
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Reema - One For Sorrow, Two For Joy (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200918) виниловая пластинка - фото 1
  • Reema - One For Sorrow, Two For Joy (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200918) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 110 руб. 
Начислим 304 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711745
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Reema - One For Sorrow, Two For Joy (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200918) виниловая пластинка
9 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LowSwing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
LowSwing
Barcode
[4170000200918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Reema
Альбом (сингл)
One For Sorrow, Two For Joy
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Black Clouds, Whole World, Little Bird, Witness, Boundaries, Magpie, Dancing, Little Mountain, Your Name Hurts, The World Is Ending
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Reema - One For Sorrow, Two For Joy (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200918) виниловая пластинка

После огромного успеха альбомов "The LowSwing Sessions" и "Memories Fade To Tape", которые были признаны альбомами месяца и года многими специализированными и музыкальными журналами, а также высоко оценены аудиофилами за качество звучания и музыки, "One For Sorrow, Two For Joy" теперь выходит с десятью новыми оригинальными песнями британской исполнительницы Римы. Для записи этого сенсационного альбома Рима объединилась с двумя выдающимися музыкантами: Дэном Хеммером, одним из лучших хаммондистов мира, известным по участию в трио "Blicher Hemmer Gadd" (с Майклом Бличером и Стивом Гаддом), и Тило Вебером (ударные и перкуссия), лауреатом "German Jazz Award 2022". Среди других музыкантов - Хаггай Коэн-Мило на контрабасе и бас-гитаре и Гай Штернберг на синтезаторе Moog "Minimoog". Сара "Рима" Кайдар родилась в Лондоне в 1985 году в семье Мариуса Мюллера-Вестернхагена и росла вместе с матерью, художницей и фотографом, на которую оказали влияние такие исполнители, как Брайан Ино, Майкл Кароли и Джа Воббл. Под влиянием этого окружения она обнаружила свою страсть к написанию песен в возрасте семи лет. Благодаря участию в создании саундтрека к художественному фильму "Love, Rosie - Forever Maybe" и концертам со своей группой "Mimi And The Mad Noise Factory" в поддержку таких великих групп, как The Kaiser Chiefs, Imagine Dragons и Biffy Clyro, она собрала большую базу поклонников и получила множество положительных отзывов от специализированных СМИ. "One For Sorrow, Two For Joy" был записан вживую в новой берлинской студии LowSwing - чисто аналоговой, с минимальным количеством овердабов и продиктованной уважением и страстью к пуристской технике записи. Двойной LP, ограниченный 1 000 пронумерованных копий и упакованный в роскошную обложку gatefold, был отмастерингован в Emil Berlin Studios, нарезан на 45 об/мин и затем отпечатан с трех сторон в Optimal Media с уникальной "One Step Processing", которая гарантирует кристально чистое звучание. LowSwing Records - молодой звукозаписывающий лейбл, посвятивший себя любви к музыке в аналоговом формате. Продукция LowSwing записывается и микшируется на аналоговую ленту, а затем нарезается непосредственно на винил. Сердцем лейбла является студия звукозаписи LowSwing в Берлине, где владелец Гай Штернберг посвящает себя новым артистам с продюсерскими ценностями прошлых лет. Двойной LP с тремя записанными сторонами.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Reema - One For Sorrow, Two For Joy (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200918) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
LowSwing
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
LowSwing
Barcode
[4170000200918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Reema
Альбом (сингл)
One For Sorrow, Two For Joy
Жанр
Этническая музыка. Фолк
Трек-лист
Black Clouds, Whole World, Little Bird, Witness, Boundaries, Magpie, Dancing, Little Mountain, Your Name Hurts, The World Is Ending
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Канада
Описание
После огромного успеха альбомов "The LowSwing Sessions" и "Memories Fade To Tape", которые были признаны альбомами месяца и года многими специализированными и музыкальными журналами, а также высоко оценены аудиофилами за качество звучания и музыки, "One For Sorrow, Two For Joy" теперь выходит с десятью новыми оригинальными песнями британской исполнительницы Римы. Для записи этого сенсационного альбома Рима объединилась с двумя выдающимися музыкантами: Дэном Хеммером, одним из лучших хаммондистов мира, известным по участию в трио "Blicher Hemmer Gadd" (с Майклом Бличером и Стивом Гаддом), и Тило Вебером (ударные и перкуссия), лауреатом "German Jazz Award 2022". Среди других музыкантов - Хаггай Коэн-Мило на контрабасе и бас-гитаре и Гай Штернберг на синтезаторе Moog "Minimoog". Сара "Рима" Кайдар родилась в Лондоне в 1985 году в семье Мариуса Мюллера-Вестернхагена и росла вместе с матерью, художницей и фотографом, на которую оказали влияние такие исполнители, как Брайан Ино, Майкл Кароли и Джа Воббл. Под влиянием этого окружения она обнаружила свою страсть к написанию песен в возрасте семи лет. Благодаря участию в создании саундтрека к художественному фильму "Love, Rosie - Forever Maybe" и концертам со своей группой "Mimi And The Mad Noise Factory" в поддержку таких великих групп, как The Kaiser Chiefs, Imagine Dragons и Biffy Clyro, она собрала большую базу поклонников и получила множество положительных отзывов от специализированных СМИ. "One For Sorrow, Two For Joy" был записан вживую в новой берлинской студии LowSwing - чисто аналоговой, с минимальным количеством овердабов и продиктованной уважением и страстью к пуристской технике записи. Двойной LP, ограниченный 1 000 пронумерованных копий и упакованный в роскошную обложку gatefold, был отмастерингован в Emil Berlin Studios, нарезан на 45 об/мин и затем отпечатан с трех сторон в Optimal Media с уникальной "One Step Processing", которая гарантирует кристально чистое звучание. LowSwing Records - молодой звукозаписывающий лейбл, посвятивший себя любви к музыке в аналоговом формате. Продукция LowSwing записывается и микшируется на аналоговую ленту, а затем нарезается непосредственно на винил. Сердцем лейбла является студия звукозаписи LowSwing в Берлине, где владелец Гай Штернберг посвящает себя новым артистам с продюсерскими ценностями прошлых лет. Двойной LP с тремя записанными сторонами.


Теги товара: Limited Edition
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Reema - One For Sorrow, Two For Joy (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200918) виниловая пластинка - купить по цене 9110 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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