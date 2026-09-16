Reema - One For Sorrow, Two For Joy (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200918) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Reema - One For Sorrow, Two For Joy (Audiophile One-Step Pressing) (4170000200918) виниловая пластинка
После огромного успеха альбомов "The LowSwing Sessions" и "Memories Fade To Tape", которые были признаны альбомами месяца и года многими специализированными и музыкальными журналами, а также высоко оценены аудиофилами за качество звучания и музыки, "One For Sorrow, Two For Joy" теперь выходит с десятью новыми оригинальными песнями британской исполнительницы Римы. Для записи этого сенсационного альбома Рима объединилась с двумя выдающимися музыкантами: Дэном Хеммером, одним из лучших хаммондистов мира, известным по участию в трио "Blicher Hemmer Gadd" (с Майклом Бличером и Стивом Гаддом), и Тило Вебером (ударные и перкуссия), лауреатом "German Jazz Award 2022". Среди других музыкантов - Хаггай Коэн-Мило на контрабасе и бас-гитаре и Гай Штернберг на синтезаторе Moog "Minimoog". Сара "Рима" Кайдар родилась в Лондоне в 1985 году в семье Мариуса Мюллера-Вестернхагена и росла вместе с матерью, художницей и фотографом, на которую оказали влияние такие исполнители, как Брайан Ино, Майкл Кароли и Джа Воббл. Под влиянием этого окружения она обнаружила свою страсть к написанию песен в возрасте семи лет. Благодаря участию в создании саундтрека к художественному фильму "Love, Rosie - Forever Maybe" и концертам со своей группой "Mimi And The Mad Noise Factory" в поддержку таких великих групп, как The Kaiser Chiefs, Imagine Dragons и Biffy Clyro, она собрала большую базу поклонников и получила множество положительных отзывов от специализированных СМИ. "One For Sorrow, Two For Joy" был записан вживую в новой берлинской студии LowSwing - чисто аналоговой, с минимальным количеством овердабов и продиктованной уважением и страстью к пуристской технике записи. Двойной LP, ограниченный 1 000 пронумерованных копий и упакованный в роскошную обложку gatefold, был отмастерингован в Emil Berlin Studios, нарезан на 45 об/мин и затем отпечатан с трех сторон в Optimal Media с уникальной "One Step Processing", которая гарантирует кристально чистое звучание. LowSwing Records - молодой звукозаписывающий лейбл, посвятивший себя любви к музыке в аналоговом формате. Продукция LowSwing записывается и микшируется на аналоговую ленту, а затем нарезается непосредственно на винил. Сердцем лейбла является студия звукозаписи LowSwing в Берлине, где владелец Гай Штернберг посвящает себя новым артистам с продюсерскими ценностями прошлых лет. Двойной LP с тремя записанными сторонами.
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Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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