OST - Crimes Of The Future (Howard Shore) (coloured) (0602445989386) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST - Crimes Of The Future (Howard Shore) (coloured) (0602445989386) виниловая пластинка
Потрясающий Оркестровый Саундтрек Написан Трехкратным Лауреатом Премии Оскар Композитором И Дирижером Говардом Шором. В Послужном Списке Шора Более 90 Фильмов, В Первую Очередь Трилогии Властелин Колец И Хоббит. Преступления Будущего - 16-Й Полнометражный Фильм, Снятый Шором Совместно Со Сценаристом И Режиссером Дэвидом Кроненбергом С 1979 Года. Действие Преступлений будущего Разворачивается В Недалеком Будущем И Показывает, Как Человечество Учится Приспосабливаться К Своему Синтетическому Окружению, И По Мере Того, Как Люди Меняют Свой Биологический Состав - Кто Естественным Путем, Кто Хирургическим, - Само Тело Становится Искусством. Вместе со Своей Партнершей Каприс (Леа Сейду, Нет времени умирать, Французская депеша) Знаменитый Перформансист Сол Тенсер (Вигго Мортенсен, История насилия, Восточные обещания) Публично Демонстрирует Метаморфозы Своих Органов В Авангардных Постановках. Таймлайн (Кристен Стюарт, Спенсер, Сумерки), Следователь Из Национального Реестра Органов, Одержимо Отслеживает Их Передвижения, И Именно Тогда Обнаруживается Таинственная Группа… Их Миссия – Использовать Дурную Славу Сола, Чтобы Пролить Свет На Следующую Фазу Человеческой Эволюции.
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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