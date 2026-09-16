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OST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пластинка

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OST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пластинка - фото 1
OST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пластинка - фото 2
OST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пластинка - фото 3
OST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пластинка - фото 4
OST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пластинка - фото 5
OST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пластинка - фото 6
OST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пластинка - фото 7
OST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пластинка - фото 8
OST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пластинка - фото 9
OST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Phenomena
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 110 руб. 
Начислим 304 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707124
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пластинка
9 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mondo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mondo Music
Barcode
[0810041487636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Phenomena
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Phenomena, Jennifer, The Wind, Sleepwalking, Jennifers Friends, The Wind (The Monster Child), Phenomena (
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пластинка

Death Waltz Recording Company и Mondo с гордостью представляют полную оригинальную партитуру к потрясающему фильму ужасов 1985 года Дарио Ардженто Phenomena. Расширенное издание на виниле с тремя ранее не издававшимися записями. Оркестровки на этом альбоме демонстрируют различные музыкальные стили и включают в себя множество традиционных и электронных инструментов и эффектов — многослойные реверберирующие синтезаторы, барабаны, электрогитару и изобретательное использование оперной арии — звуковой результат поражает.

Отзывы о товаре OST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mondo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mondo Music
Barcode
[0810041487636]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Phenomena
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Phenomena, Jennifer, The Wind, Sleepwalking, Jennifers Friends, The Wind (The Monster Child), Phenomena (
Развернуть
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Death Waltz Recording Company и Mondo с гордостью представляют полную оригинальную партитуру к потрясающему фильму ужасов 1985 года Дарио Ардженто Phenomena. Расширенное издание на виниле с тремя ранее не издававшимися записями. Оркестровки на этом альбоме демонстрируют различные музыкальные стили и включают в себя множество традиционных и электронных инструментов и эффектов — многослойные реверберирующие синтезаторы, барабаны, электрогитару и изобретательное использование оперной арии — звуковой результат поражает.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Phenomena (Goblin) (coloured) (0810041487636) виниловая пластинка – стоимость товара 9110 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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