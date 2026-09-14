OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042582) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042582) виниловая пластинка
Оригинальный саундтрек Людвига Форсселла к игре Death Stranding, от легендарного разработчика Хидео Кодзимы, возвращается в новом виниловом издании ограниченным тиражом. Этот подарочный релиз на трёх виниловых пластинках отпечатан на 180-граммовом аудиофильском виниле и упакован в премиальный слипкейс с элегантной кожаной ламинацией. В комплект входят две пластинки на белом мраморном виниле и одна на чёрном, а также 12-страничный буклет с аннотациями Хидео Кодзимы и Людвига Форсселла. Также в комплект входит складной постер. Замысловатые синтезаторы, звучные ударные, пронзительные струнные и завораживающие хоровые партии, написанные Людвигом Форсселлом, сопровождают игрока в его путешествии по разрушенной постапокалиптической Америке в поисках человеческих связей, спасаясь от призрачных существ, наводнивших мир. Музыка Людвига Форсселла получила множество наград, включая награды за лучший саундтрек/музыку на The Game Awards, за лучший звук на DICE Awards и шесть наград Game Audio Network Guild (GANG). Помимо саундтрека, альбом также включает в себя «BB's Theme» в исполне
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Теги товара: Кинематограф
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Теги товара: Кинематограф
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