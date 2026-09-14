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OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042582) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042582) виниловая пластинка

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OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042582) - фото 1
OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042582) - фото 2
OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042582) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Death Stranding
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
белый, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042582) - фото 1
  • OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042582) - фото 2
  • OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042582) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734934
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Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Death Stranding
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Once, There Was an Explosion, Alone We Have No Future, Bridges, Soulless Meat Puppet, Beached Things, Chiral Carcass Culling, The Face of Our New Hope, John, An Endless Beach, Heartman, The Severed Bond, Claws of the Dead, Fragile, Stick Vs Rope, A Final Waltz, Strands, Lou, Bb's Theme, Flower of Fingers, Cargo High, Demens, Decentralized By Nature, Mules, Porter Syndrome, Chiralium, Spatial Awareness, Stepping Stones, Frozen Space, The Timefall
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042582) виниловая пластинка

Оригинальный саундтрек Людвига Форсселла к игре Death Stranding, от легендарного разработчика Хидео Кодзимы, возвращается в новом виниловом издании ограниченным тиражом. Этот подарочный релиз на трёх виниловых пластинках отпечатан на 180-граммовом аудиофильском виниле и упакован в премиальный слипкейс с элегантной кожаной ламинацией. В комплект входят две пластинки на белом мраморном виниле и одна на чёрном, а также 12-страничный буклет с аннотациями Хидео Кодзимы и Людвига Форсселла. Также в комплект входит складной постер. Замысловатые синтезаторы, звучные ударные, пронзительные струнные и завораживающие хоровые партии, написанные Людвигом Форсселлом, сопровождают игрока в его путешествии по разрушенной постапокалиптической Америке в поисках человеческих связей, спасаясь от призрачных существ, наводнивших мир. Музыка Людвига Форсселла получила множество наград, включая награды за лучший саундтрек/музыку на The Game Awards, за лучший звук на DICE Awards и шесть наград Game Audio Network Guild (GANG). Помимо саундтрека, альбом также включает в себя «BB's Theme» в исполне



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST (Game) - Death Stranding (Ludvig Forssell) (coloured) (8719262042582) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262042582]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
OST (Game)
Альбом (сингл)
Death Stranding
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Once, There Was an Explosion, Alone We Have No Future, Bridges, Soulless Meat Puppet, Beached Things, Chiral Carcass Culling, The Face of Our New Hope, John, An Endless Beach, Heartman, The Severed Bond, Claws of the Dead, Fragile, Stick Vs Rope, A Final Waltz, Strands, Lou, Bb's Theme, Flower of Fingers, Cargo High, Demens, Decentralized By Nature, Mules, Porter Syndrome, Chiralium, Spatial Awareness, Stepping Stones, Frozen Space, The Timefall
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый, черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Оригинальный саундтрек Людвига Форсселла к игре Death Stranding, от легендарного разработчика Хидео Кодзимы, возвращается в новом виниловом издании ограниченным тиражом. Этот подарочный релиз на трёх виниловых пластинках отпечатан на 180-граммовом аудиофильском виниле и упакован в премиальный слипкейс с элегантной кожаной ламинацией. В комплект входят две пластинки на белом мраморном виниле и одна на чёрном, а также 12-страничный буклет с аннотациями Хидео Кодзимы и Людвига Форсселла. Также в комплект входит складной постер. Замысловатые синтезаторы, звучные ударные, пронзительные струнные и завораживающие хоровые партии, написанные Людвигом Форсселлом, сопровождают игрока в его путешествии по разрушенной постапокалиптической Америке в поисках человеческих связей, спасаясь от призрачных существ, наводнивших мир. Музыка Людвига Форсселла получила множество наград, включая награды за лучший саундтрек/музыку на The Game Awards, за лучший звук на DICE Awards и шесть наград Game Audio Network Guild (GANG). Помимо саундтрека, альбом также включает в себя «BB's Theme» в исполне


Теги товара: Кинематограф
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