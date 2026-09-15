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Philip Glass - Essential (Crystal Clear) (8719262025493) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Philip Glass - Essential (Crystal Clear) (8719262025493) виниловая пластинка

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Philip Glass - Essential (Crystal Clear) (8719262025493) виниловая пластинка - фото 1
Philip Glass - Essential (Crystal Clear) (8719262025493) виниловая пластинка - фото 2
Philip Glass - Essential (Crystal Clear) (8719262025493) виниловая пластинка - фото 3
Philip Glass - Essential (Crystal Clear) (8719262025493) виниловая пластинка - фото 4
Philip Glass - Essential (Crystal Clear) (8719262025493) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Philip Glass
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Жанр
Зарубежные композиторы
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Philip Glass - Essential (Crystal Clear) (8719262025493) виниловая пластинка - фото 1
  • Philip Glass - Essential (Crystal Clear) (8719262025493) виниловая пластинка - фото 2
  • Philip Glass - Essential (Crystal Clear) (8719262025493) виниловая пластинка - фото 3
  • Philip Glass - Essential (Crystal Clear) (8719262025493) виниловая пластинка - фото 4
  • Philip Glass - Essential (Crystal Clear) (8719262025493) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 930 руб. 
Начислим 268 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 658879
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Philip Glass - Essential (Crystal Clear) (8719262025493) виниловая пластинка
7 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262025493]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Philip Glass
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Lightning (From Songs From Liquid Days), Facades (From Glassworks), A Gentlemans Honor (From The Photographer), Primacy Of Number (From Naqoyqatsi), Metamorphosis IV, Open The Kingdom - Liquid Days, Part II, Dance II (From In The Upper Room), Dance VIII (From In The Upper Room), Glasspiece
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Philip Glass - Essential (Crystal Clear) (8719262025493) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Philip Glass / Essential (Crystal Clear) (4LP) - это уникальная возможность владеть музыкальным наследием одного из величайших композиторов нашего времени - Филиппа Гласса. Альбом Essential - это подборка самых значимых и влиятельных произведений Филиппа Гласса, которые сделали его истинной легендой современной классической музыки. Великолепная музыка, звучащая на этой четырехпластинковой коллекции, пронизана эмоциями, интеллектуальностью и изысканным стилем. Виниловая пластинка Philip Glass / Essential (Crystal Clear) (4LP) не только предлагает высококачественное звучание, но и является визуальным шедевром. Кристально чистый прозрачный цвет пластинок придает им особый эстетический вид, который будет радовать глаз и дополнять музыкальный опыт. Купить виниловую пластинку Philip Glass / Essential (Crystal Clear) (4LP) - значит обладать сокровищем, которое не только вдохновит и проникнет вашу жизнь музыкой, но и станет ценным элементом вашей коллекции. Не упустите возможность приобрести этот уникальный альбом и погрузиться в мир неповторимых звуков Филиппа Гласса.

Отзывы о товаре Philip Glass - Essential (Crystal Clear) (8719262025493) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262025493]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Philip Glass
Альбом (сингл)
THE ESSENTIAL
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Lightning (From Songs From Liquid Days), Facades (From Glassworks), A Gentlemans Honor (From The Photographer), Primacy Of Number (From Naqoyqatsi), Metamorphosis IV, Open The Kingdom - Liquid Days, Part II, Dance II (From In The Upper Room), Dance VIII (From In The Upper Room), Glasspiece
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Описание
Купить виниловую пластинку Philip Glass / Essential (Crystal Clear) (4LP) - это уникальная возможность владеть музыкальным наследием одного из величайших композиторов нашего времени - Филиппа Гласса. Альбом Essential - это подборка самых значимых и влиятельных произведений Филиппа Гласса, которые сделали его истинной легендой современной классической музыки. Великолепная музыка, звучащая на этой четырехпластинковой коллекции, пронизана эмоциями, интеллектуальностью и изысканным стилем. Виниловая пластинка Philip Glass / Essential (Crystal Clear) (4LP) не только предлагает высококачественное звучание, но и является визуальным шедевром. Кристально чистый прозрачный цвет пластинок придает им особый эстетический вид, который будет радовать глаз и дополнять музыкальный опыт. Купить виниловую пластинку Philip Glass / Essential (Crystal Clear) (4LP) - значит обладать сокровищем, которое не только вдохновит и проникнет вашу жизнь музыкой, но и станет ценным элементом вашей коллекции. Не упустите возможность приобрести этот уникальный альбом и погрузиться в мир неповторимых звуков Филиппа Гласса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Philip Glass - Essential (Crystal Clear) (8719262025493) виниловая пластинка - купить по цене 7930 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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