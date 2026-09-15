Philip Glass - Essential (Crystal Clear) (8719262025493) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Philip Glass - Essential (Crystal Clear) (8719262025493) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Philip Glass / Essential (Crystal Clear) (4LP) - это уникальная возможность владеть музыкальным наследием одного из величайших композиторов нашего времени - Филиппа Гласса. Альбом Essential - это подборка самых значимых и влиятельных произведений Филиппа Гласса, которые сделали его истинной легендой современной классической музыки. Великолепная музыка, звучащая на этой четырехпластинковой коллекции, пронизана эмоциями, интеллектуальностью и изысканным стилем. Виниловая пластинка Philip Glass / Essential (Crystal Clear) (4LP) не только предлагает высококачественное звучание, но и является визуальным шедевром. Кристально чистый прозрачный цвет пластинок придает им особый эстетический вид, который будет радовать глаз и дополнять музыкальный опыт. Купить виниловую пластинку Philip Glass / Essential (Crystal Clear) (4LP) - значит обладать сокровищем, которое не только вдохновит и проникнет вашу жизнь музыкой, но и станет ценным элементом вашей коллекции. Не упустите возможность приобрести этот уникальный альбом и погрузиться в мир неповторимых звуков Филиппа Гласса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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