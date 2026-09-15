Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (coloured) (0602455726759) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Hardwired...To Self-Destruct
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 570 руб.
В наличии
Код товара: 676395
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Характеристики
Бренд
Blackened
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blackened
Barcode
[0602455726759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Hardwired...To Self-Destruct
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hardwired, Atlas, Rise!, Now That We’re Dead, Moth Into Flame, Am I Savage?, Halo On Fire, Confusion, Dream No More, ManUNkind, Here Comes Revenge, Murder One, Spit Out The Bone
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300
Описание товара Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (coloured) (0602455726759) виниловая пластинка
Hardwired. to Self-Destruct — десятый студийный альбом американской хэви-метал группы Metallica выпущенный в 2016 году. Переиздание на цветном виниле. Альбом получил в целои положительные отзывы критиков, в некоторой степени он рассматривался как возвращение к трэш-металлическим корням Metallica, при этом все еще включающее элементы их более позднего материала. Hardwired. to Self-Destruct стал шестым подряд студийным альбомом Metallica, который дебютировал под номером один в Billboard 200, с продажами 291000 копий за первую неделю и возглавив чарты в 57 странах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica
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Бренд
Blackened
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Blackened
Barcode
[0602455726759]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Metallica
Альбом (сингл)
Hardwired...To Self-Destruct
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Hardwired, Atlas, Rise!, Now That We’re Dead, Moth Into Flame, Am I Savage?, Halo On Fire, Confusion, Dream No More, ManUNkind, Here Comes Revenge, Murder One, Spit Out The Bone
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Hardwired. to Self-Destruct — десятый студийный альбом американской хэви-метал группы Metallica выпущенный в 2016 году. Переиздание на цветном виниле. Альбом получил в целои положительные отзывы критиков, в некоторой степени он рассматривался как возвращение к трэш-металлическим корням Metallica, при этом все еще включающее элементы их более позднего материала. Hardwired. to Self-Destruct стал шестым подряд студийным альбомом Metallica, который дебютировал под номером один в Billboard 200, с продажами 291000 копий за первую неделю и возглавив чарты в 57 странах.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Король и Шут
Теги товара: Metallica
Metallica - Hardwired...To Self-Destruct (coloured) (0602455726759) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 7570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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