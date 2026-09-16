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Peter Gabriel - I/O (Dark-Side Mixes) (0884108013755) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Peter Gabriel - I/O (Dark-Side Mixes) (0884108013755) виниловая пластинка

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Peter Gabriel - I/O (Dark-Side Mixes) (0884108013755) виниловая пластинка - фото 1
Peter Gabriel - I/O (Dark-Side Mixes) (0884108013755) виниловая пластинка - фото 2
Peter Gabriel - I/O (Dark-Side Mixes) (0884108013755) виниловая пластинка - фото 3
Peter Gabriel - I/O (Dark-Side Mixes) (0884108013755) виниловая пластинка - фото 4
Peter Gabriel - I/O (Dark-Side Mixes) (0884108013755) виниловая пластинка - фото 5
Peter Gabriel - I/O (Dark-Side Mixes) (0884108013755) виниловая пластинка - фото 6
Peter Gabriel - I/O (Dark-Side Mixes) (0884108013755) виниловая пластинка - фото 7
Peter Gabriel - I/O (Dark-Side Mixes) (0884108013755) виниловая пластинка - фото 8
Peter Gabriel - I/O (Dark-Side Mixes) (0884108013755) виниловая пластинка - фото 9
Peter Gabriel - I/O (Dark-Side Mixes) (0884108013755) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
I/O (Dark-Side Mixes)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Peter Gabriel - I/O (Dark-Side Mixes) (0884108013755) виниловая пластинка - фото 1
  • Peter Gabriel - I/O (Dark-Side Mixes) (0884108013755) виниловая пластинка - фото 2
  • Peter Gabriel - I/O (Dark-Side Mixes) (0884108013755) виниловая пластинка - фото 3
  • Peter Gabriel - I/O (Dark-Side Mixes) (0884108013755) виниловая пластинка - фото 4
  • Peter Gabriel - I/O (Dark-Side Mixes) (0884108013755) виниловая пластинка - фото 5
  • Peter Gabriel - I/O (Dark-Side Mixes) (0884108013755) виниловая пластинка - фото 6
  • Peter Gabriel - I/O (Dark-Side Mixes) (0884108013755) виниловая пластинка - фото 7
  • Peter Gabriel - I/O (Dark-Side Mixes) (0884108013755) виниловая пластинка - фото 8
  • Peter Gabriel - I/O (Dark-Side Mixes) (0884108013755) виниловая пластинка - фото 9
  • Peter Gabriel - I/O (Dark-Side Mixes) (0884108013755) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 717672
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Peter Gabriel - I/O (Dark-Side Mixes) (0884108013755) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0884108013755]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
I/O (Dark-Side Mixes)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Panopticom, Playing For Time, The Court, Four Kinds Of Horses, i/o, Love Can Heal, Road To Joy, So Much, Olive Tree, This Is Home, And Still, Live And Let Live
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Peter Gabriel - I/O (Dark-Side Mixes) (0884108013755) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Panopticom, Playing For Time, The Court, Four Kinds Of Horses, i/o, Love Can Heal, Road To Joy, So Much, Olive Tree, This Is Home, And Still, Live And Let Live



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Peter Gabriel - I/O (Dark-Side Mixes) (0884108013755) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0884108013755]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
I/O (Dark-Side Mixes)
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Panopticom, Playing For Time, The Court, Four Kinds Of Horses, i/o, Love Can Heal, Road To Joy, So Much, Olive Tree, This Is Home, And Still, Live And Let Live
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Panopticom, Playing For Time, The Court, Four Kinds Of Horses, i/o, Love Can Heal, Road To Joy, So Much, Olive Tree, This Is Home, And Still, Live And Let Live


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Peter Gabriel - I/O (Dark-Side Mixes) (0884108013755) виниловая пластинка - стоимость товара 7220 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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