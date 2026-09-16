Kid Cudi - Insano (coloured) (0602458264524) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kid Cudi
Альбом (сингл)
Insano
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб.
В наличии
Код товара: 707215
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Загружаем...
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7 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602458264524]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kid Cudi
Альбом (сингл)
Insano
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Often, I Have Dreamz, Keep Bouncin’, Get Off Me, Most Ain’t Dennis, Wow, Porsche Topless, Blue Sky, Hit The Streetz In My Nikes, Electrowavebaby, A Tale of A Knight, Cud Life, Too Damn High, Getcha Gone, The Party, Coola, Freshie, Tortured, x& Cud, Seven, Funky Wizard Smoke, Rager Boyz
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Kid Cudi - Insano (coloured) (0602458264524) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Often, I Have Dreamz, Keep Bouncin’, Get Off Me, Most Ain’t Dennis, Wow, Porsche Topless, Blue Sky, Hit The Streetz In My Nikes, Electrowavebaby, A Tale of A Knight, Cud Life, Too Damn High, Getcha Gone, The Party, Coola, Freshie, Tortured, x& Cud, Seven, Funky Wizard Smoke, Rager Boyz
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602458264524]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Kid Cudi
Альбом (сингл)
Insano
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Often, I Have Dreamz, Keep Bouncin’, Get Off Me, Most Ain’t Dennis, Wow, Porsche Topless, Blue Sky, Hit The Streetz In My Nikes, Electrowavebaby, A Tale of A Knight, Cud Life, Too Damn High, Getcha Gone, The Party, Coola, Freshie, Tortured, x& Cud, Seven, Funky Wizard Smoke, Rager Boyz
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Often, I Have Dreamz, Keep Bouncin’, Get Off Me, Most Ain’t Dennis, Wow, Porsche Topless, Blue Sky, Hit The Streetz In My Nikes, Electrowavebaby, A Tale of A Knight, Cud Life, Too Damn High, Getcha Gone, The Party, Coola, Freshie, Tortured, x& Cud, Seven, Funky Wizard Smoke, Rager Boyz
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Kid Cudi - Insano (coloured) (0602458264524) виниловая пластинка – стоимость товара 7220 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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