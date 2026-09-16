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Marcus King - Live From The Bluebird Cafe (coloured) (0602475679356) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Marcus King - Live From The Bluebird Cafe (coloured) (0602475679356) виниловая пластинка

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Marcus King - Live From The Bluebird Cafe (coloured) (0602475679356) виниловая пластинка - фото 1
Marcus King - Live From The Bluebird Cafe (coloured) (0602475679356) виниловая пластинка - фото 2
Marcus King - Live From The Bluebird Cafe (coloured) (0602475679356) виниловая пластинка - фото 3
Marcus King - Live From The Bluebird Cafe (coloured) (0602475679356) виниловая пластинка - фото 4
Marcus King - Live From The Bluebird Cafe (coloured) (0602475679356) виниловая пластинка - фото 5
Marcus King - Live From The Bluebird Cafe (coloured) (0602475679356) виниловая пластинка - фото 6
Marcus King - Live From The Bluebird Cafe (coloured) (0602475679356) виниловая пластинка - фото 7
Marcus King - Live From The Bluebird Cafe (coloured) (0602475679356) виниловая пластинка - фото 8
Marcus King - Live From The Bluebird Cafe (coloured) (0602475679356) виниловая пластинка - фото 9
Marcus King - Live From The Bluebird Cafe (coloured) (0602475679356) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marcus King
Альбом (сингл)
Live From The Bluebird Cafe
Жанр
Фолк-рок
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Marcus King - Live From The Bluebird Cafe (coloured) (0602475679356) виниловая пластинка - фото 1
  • Marcus King - Live From The Bluebird Cafe (coloured) (0602475679356) виниловая пластинка - фото 2
  • Marcus King - Live From The Bluebird Cafe (coloured) (0602475679356) виниловая пластинка - фото 3
  • Marcus King - Live From The Bluebird Cafe (coloured) (0602475679356) виниловая пластинка - фото 4
  • Marcus King - Live From The Bluebird Cafe (coloured) (0602475679356) виниловая пластинка - фото 5
  • Marcus King - Live From The Bluebird Cafe (coloured) (0602475679356) виниловая пластинка - фото 6
  • Marcus King - Live From The Bluebird Cafe (coloured) (0602475679356) виниловая пластинка - фото 7
  • Marcus King - Live From The Bluebird Cafe (coloured) (0602475679356) виниловая пластинка - фото 8
  • Marcus King - Live From The Bluebird Cafe (coloured) (0602475679356) виниловая пластинка - фото 9
  • Marcus King - Live From The Bluebird Cafe (coloured) (0602475679356) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707216
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Marcus King - Live From The Bluebird Cafe (coloured) (0602475679356) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602475679356]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marcus King
Альбом (сингл)
Live From The Bluebird Cafe
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Young Mans Dream, Autumn Rains, There Stands The Glass, Beautiful Stranger, Hero, You’ve Got A Friend Homesick, Good Time Charlie’s Got The Blues, Sweet Mariona, 8 A.M., Delilah, Bipolar Love, Die Alone, The Shadows, Goodbye Carolina, Heard It In A Love Song, Inglewood Motel (Halestorm), Break, Wildflowers & Wine
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marcus King - Live From The Bluebird Cafe (coloured) (0602475679356) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Young Mans Dream, Autumn Rains, There Stands The Glass, Beautiful Stranger, Hero, You’ve Got A Friend Homesick, Good Time Charlie’s Got The Blues, Sweet Mariona, 8 A.M., Delilah, Bipolar Love, Die Alone, The Shadows, Goodbye Carolina, Heard It In A Love Song, Inglewood Motel (Halestorm), Break, Wildflowers & Wine

Отзывы о товаре Marcus King - Live From The Bluebird Cafe (coloured) (0602475679356) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Republic Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Republic Records
Barcode
[0602475679356]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Marcus King
Альбом (сингл)
Live From The Bluebird Cafe
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
Young Mans Dream, Autumn Rains, There Stands The Glass, Beautiful Stranger, Hero, You’ve Got A Friend Homesick, Good Time Charlie’s Got The Blues, Sweet Mariona, 8 A.M., Delilah, Bipolar Love, Die Alone, The Shadows, Goodbye Carolina, Heard It In A Love Song, Inglewood Motel (Halestorm), Break, Wildflowers & Wine
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Young Mans Dream, Autumn Rains, There Stands The Glass, Beautiful Stranger, Hero, You’ve Got A Friend Homesick, Good Time Charlie’s Got The Blues, Sweet Mariona, 8 A.M., Delilah, Bipolar Love, Die Alone, The Shadows, Goodbye Carolina, Heard It In A Love Song, Inglewood Motel (Halestorm), Break, Wildflowers & Wine
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marcus King - Live From The Bluebird Cafe (coloured) (0602475679356) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7220 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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