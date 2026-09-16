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OST - Mission: Impossible - GhOST Protocol (Michael Giacchino) (0810041486592) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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OST - Mission: Impossible - GhOST Protocol (Michael Giacchino) (0810041486592) виниловая пластинка

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OST - Mission: Impossible - GhOST Protocol (Michael Giacchino) (0810041486592) виниловая пластинка - фото 1
OST - Mission: Impossible - GhOST Protocol (Michael Giacchino) (0810041486592) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Ghost Protocol
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Mission: Impossible - GhOST Protocol (Michael Giacchino) (0810041486592) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Mission: Impossible - GhOST Protocol (Michael Giacchino) (0810041486592) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707122
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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OST - Mission: Impossible - GhOST Protocol (Michael Giacchino) (0810041486592) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mondo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mondo Music
Barcode
[0810041486592]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Ghost Protocol
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Mission: Impossible Theme, Factory Rescue, Evacuation, Helluvacopter Chase, Special Agent Lindsey Farris, Worlds Worst Last 4 Minutes To Live, Reparations, Schifrin & Variations, Ethan & Julia, Humpty Dumpty Sat On A Wall, Masking Agent, Voice Capture, See You In The Sewer, Davians Brought In, Bridge Battle, Davian Gets The Girl, Imf Escape, Disguise The Limit, Shang Way High, The Chutist, Hunting For Jules
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Mission: Impossible - GhOST Protocol (Michael Giacchino) (0810041486592) виниловая пластинка

Саундтрек к фильму Mission: Impossible 3 (Миссия невыполнима 3), написанный композитором Майклом Джаккино, был выпущен на виниле в формате 2 LP. Этот альбом включает в себя оригинальные композиции, созданные для третьей части популярной франшизы Миссия невыполнима.



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Mission: Impossible - GhOST Protocol (Michael Giacchino) (0810041486592) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mondo
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mondo Music
Barcode
[0810041486592]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Ghost Protocol
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Mission: Impossible Theme, Factory Rescue, Evacuation, Helluvacopter Chase, Special Agent Lindsey Farris, Worlds Worst Last 4 Minutes To Live, Reparations, Schifrin & Variations, Ethan & Julia, Humpty Dumpty Sat On A Wall, Masking Agent, Voice Capture, See You In The Sewer, Davians Brought In, Bridge Battle, Davian Gets The Girl, Imf Escape, Disguise The Limit, Shang Way High, The Chutist, Hunting For Jules
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Саундтрек к фильму Mission: Impossible 3 (Миссия невыполнима 3), написанный композитором Майклом Джаккино, был выпущен на виниле в формате 2 LP. Этот альбом включает в себя оригинальные композиции, созданные для третьей части популярной франшизы Миссия невыполнима.


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Mission: Impossible - GhOST Protocol (Michael Giacchino) (0810041486592) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7220 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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