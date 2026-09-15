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Jethro Tull - The Zealot Gene (Box) (0194399271315) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jethro Tull - The Zealot Gene (Box) (0194399271315) виниловая пластинка

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Jethro Tull - The Zealot Gene (Box) (0194399271315) виниловая пластинка - фото 1
Jethro Tull - The Zealot Gene (Box) (0194399271315) виниловая пластинка - фото 2
Jethro Tull - The Zealot Gene (Box) (0194399271315) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
The Zealot Gene
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jethro Tull - The Zealot Gene (Box) (0194399271315) виниловая пластинка - фото 1
  • Jethro Tull - The Zealot Gene (Box) (0194399271315) виниловая пластинка - фото 2
  • Jethro Tull - The Zealot Gene (Box) (0194399271315) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647227
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jethro Tull - The Zealot Gene (Box) (0194399271315) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399271315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
The Zealot Gene
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Mrs Tibbets, Jacob's Tales, Mine Is The Mountain, The Zealot Gene, Shoshana Sleeping, Sad City Sisters, Barren Beth, Wild Desert John, The Betrayal Of Joshua Kynde, Where Did Saturday Go?, Three Loves, Three, In Brief Visitation, The Fisherman Of Ephesus, Mrs Tibbets Rough Demo, Mine Is The Mountain Rough Demo, The Zealot Gene Rough Demo, Shoshana Sleeping Rough Demo, Barren Beth, Wild Desert John Rough Demo, The Betrayal Of Joshua Kynde Rough Demo, The Fisherman Of Epheseus Rough Demo
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
Blu-Ray
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара Jethro Tull - The Zealot Gene (Box) (0194399271315) виниловая пластинка

The Zealot Gene, первая работа группы за 20 лет, выйдет 28 января на СD, 2LP+CD, лимитированном издании 2СD+Blu-Ray и в эксклюзивном deluxe-издании на 3LP+2CD+Blu-Ray с дополнительными материалами.



Теги товара: Fusion, Progressive Rock

Отзывы о товаре Jethro Tull - The Zealot Gene (Box) (0194399271315) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399271315]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Jethro Tull
Альбом (сингл)
The Zealot Gene
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Mrs Tibbets, Jacob's Tales, Mine Is The Mountain, The Zealot Gene, Shoshana Sleeping, Sad City Sisters, Barren Beth, Wild Desert John, The Betrayal Of Joshua Kynde, Where Did Saturday Go?, Three Loves, Three, In Brief Visitation, The Fisherman Of Ephesus, Mrs Tibbets Rough Demo, Mine Is The Mountain Rough Demo, The Zealot Gene Rough Demo, Shoshana Sleeping Rough Demo, Barren Beth, Wild Desert John Rough Demo, The Betrayal Of Joshua Kynde Rough Demo, The Fisherman Of Epheseus Rough Demo
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
CD в комплекте
CD
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
Blu-Ray
Страна производитель
США
Описание
The Zealot Gene, первая работа группы за 20 лет, выйдет 28 января на СD, 2LP+CD, лимитированном издании 2СD+Blu-Ray и в эксклюзивном deluxe-издании на 3LP+2CD+Blu-Ray с дополнительными материалами.


Теги товара: Fusion, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jethro Tull - The Zealot Gene (Box) (0194399271315) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7220 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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